Mithatpaşa tünellerinde ışık göründü - ZONGULDAK - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.

Tünellerin hayata geçmesiyle Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yolu 5,7 kilometreye, yolculuk süresini de 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek tüneller için Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da katılımıyla "Mithatpaşa Tüneli Işık Gördü Töreni" düzenlendi.

Vali Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, tünellerin kentin makus talihinin kırılmasında mihenk taşlarından biri olacağını söyledi.

Tüneller için çok mutlu olduklarını belirten Tutulmaz, "'Işık göründü' demek, artık bu işin yüzde 80'lik bölümünün bittiği anlamına gelir. Kalan yüzde 20'lik bölümü de inşallah en kısa sürede tamamlanacaktır." dedi.

Tutulmaz, vatandaşın kafasında "Acaba bu iş olmuyor mu?' gibi bir düşünce oluştuğunu ancak birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugünkü törenle inşallah bu işin bitme aşamasına geldiğini vatandaşlarımıza göstermiş olacağız. Filyos Limanı, birinci aşaması bitmek üzere. Bundan sonra üst yapısı ve arkasından endüstri ve serbest bölgelerin de faaliyete geçmesiyle ilimizin Filyos ile bağı kurulduğunda bu bölgeden önemli bir oranda faydalanılacaktır. İşsizliğin giderilmesinde, ilin yeniden canlanmasında, ekonomik aktivitelerin artmasında bu yollar önemlidir. Bu yollar kolay yapılmıyor. Bütün yol neredeyse tünel kazma şeklinde. Neredeyse açıktan giden bölüm yok, açıktan giden bölümlerde de viyadükler yapılarak geçiliyor."

Karadeniz'de iş yapmanın, özellikle kara yolu yapmanın kolay bir iş olmadığını vurgulayan Tutulmaz, bunu azim ve kararlıklıkla başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanların, milletvekillerin ve halkın isteğiyle bunun başarıldığını kaydetti.

"Projelerin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Mithatpaşa tünellerinin kentin ulaşım ağı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu proje herkesin heyecanla, gayretle beklediği bir projedir. Özellikle son dönemlerde dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere bağlı olarak ekonomik sıkıntılar olsa bile yine de bu projeler şehrimizde durmadı, devam etti. Hızlı bir şekilde de devam etmesi için çalışıyoruz. Ekonomik sıkıntılar ne olursa olsun ülkemizin ulaşım ağının özellikle şehrimizin merkezindeki bu projenin hayata geçirilmesi konusunda önemli çabalar sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte hızlı şekilde bunları tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açacağız."

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise tünellerin kronikleşmiş, yıllardır çözümü aranan şehir içi trafiğine yardımı olacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından iş makineleri tarafından yapılan çalışma sonrası tünelde ışık görünmesiyle bir işçinin elindeki Türk bayrağı, Vali Tutulmaz'a teslim edildi.