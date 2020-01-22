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Mitiga Havalimanı'na füzeli saldırı
6 saat önce
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Muhammed Kanunu, Halife Hafter güçlerinin Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na 6 grad füzesiyle saldırı düzenlendiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:11 Kaynak: DHA
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Muhammed Kanunu, Halife Hafter güçlerinin Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na 6 grad füzesiyle saldırı düzenlendiğini belirtti. Kanunu, saldırının hava trafiğini tehdit ettiğini ve ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkat çekti.
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