Mitiga Havalimanı'na füzeli saldırı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mitiga Havalimanı'na füzeli saldırı - Son Dakika Dünya

Mitiga Havalimanı'na füzeli saldırı

6 saat önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Muhammed Kanunu, Halife Hafter güçlerinin Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na 6 grad füzesiyle saldırı düzenlendiğini belirtti.

Mitiga Havalimanı'na füzeli saldırı, System.String[]

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Muhammed Kanunu, Halife Hafter güçlerinin Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na 6 grad füzesiyle saldırı düzenlendiğini belirtti. Kanunu, saldırının hava trafiğini tehdit ettiğini ve ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkat çekti.


Halife Hafter, Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:11 Kaynak: DHA
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