Son Dakika Haberleri: Miting Gibi Bir Törenle Göreve Başladı

Miting Gibi Bir Törenle Göreve Başladı

45 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin yeni belediye başkanı Ali Aykurt, hemşehrilerinin de katıldığı miting gibi bir toplantıyla göreve başladı.

Miting Gibi Bir Törenle Göreve Başladı, System.String[]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinin yeni belediye başkanı Ali Aykurt, hemşehrilerinin de katıldığı miting gibi bir toplantıyla göreve başladı. Belediye önünde koç kesilirken vatandaşlar da Aykurt'a sahip çıktı

Belediye binası önünde yapılan törene vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı kerim okunarak ve koç kesilerek belediye binasına gelen Ali Aykurt, İrfan Tatlıoğlu'ndan görevi teslim aldı. Ali Aykurt, "Hemşehrilerimizin teveccühü ve il başkan yardımcılarımızın iştirakiyle kurbanlarımızı keserek başkanımız İrfan Tatlıoğlu'ndan görevi devraldık. Rabbim bizleri adalet ve doğruluktan ayırmasın, içimizdeki millete hizmet aşkını azaltmasın. Gece gündüz Orhaneli için canla başla çalışırken bizlere güç kuvvet nasip etsin. İlçemize yıllarca hizmet eden başkanımız İrfan Tatlıoğlu ve belediye meclis üyelerimize Orhaneli halkı adına teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Bursa, Orhaneli, Ali Aykurt, Politika
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