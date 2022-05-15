Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı - Son Dakika
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Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı

15.05.2022 13:53

Miting için İzmir’den İstanbul’a giden emeklilikte yaşa takılanları (EYT), Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın uğurladı. Gece yarısı Bornova'da bir araya gelen EYT'lilerle destek veren Başkan İduğ, "Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz" dedi.

Miting için İzmir'den İstanbul'a giden emeklilikte yaşa takılanları (EYT), Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın uğurladı. Gece yarısı Bornova'da bir araya gelen EYT'lilerle destek veren Başkan İduğ, "Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz" dedi.

İzmir'de yaklaşık 750 ETY'li, dün gece yarısı Bornova'da bir araya gelerek bugün yapılan mitinge katılmak üzere otobüslerle İstanbul'a hareket etti. EYT'lilere Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın da destek verdi. Mustafa İduğ, şunları söyledi:

"Bornova'da aday olduğum gün, EYT'liler ilk toplantıya katıldı. Biz, o gün onların yanındaydık, bugün de yanındayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir an önce taslağı TBMM'de gündeme taşımasını ve karar almasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir an önce bu matematiği yaparak kaynak yaratılması ve 1 milyonun üzerindeki insanın mağduriyetinin önlenmesini arzu ediyoruz. Üç yıl önce beraberdik, yine beraberiz. Onları bugün İstanbul'a uğurluyoruz, iyi kararlarla dönmelerini bekliyoruz. Onları çok seviyoruz. Bir an önce bu mağduriyetin ortadan kalkmasını bekliyoruz."

İzmir EYT sorumlularından Alaattin Tunç, "Maltepe mitingine 17 aracımız kalkıyor. Ortalama 750 kişiyle birlikte hareket edip yol alacağız. Neler yapabileceğimizi, yapamayacağımızı Maltepe'de göstereceğiz" derken EYT Federasyonu İzmir Temsilcisi Reca Biçer ise "Pazarlıksız, formülsüz elimizden alınan haklarımızın verilmesini istiyoruz" dedi.

EYT İzmir yöneticilerinden Salih İrdem de şunları söyledi:

"EYT'liler mağdur edilmiş insanlar. Mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba sarf ediyorlar. İzmir'in hemen hemen her ilçesinden arkadaşlarımız var. Hedefimiz, İstanbul'da milyonlar olmak ve Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini yapmak."

Başkan İduğ ile birlikte EYT'lilere destek için gelen CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın da şöyle konuştu:

"EYT Federasyonu gerçekten Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu haline geldi. Arkadaşların bu haklı mücadelesinde CHP olarak yanlarındayız. Gerçekten büyük bir mücadele veriyorlar ve haklarını da alacaklar. Biz de kendilerini uğurlamaya ve yanlarında olduğumuzu göstermek için geldik."

Daha sonra Başkan İduğ ve Çapın, EYT'lileri İstanbul'a uğurladı. Başkan İduğ, "Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz" dedi.

Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı
Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı
Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı
Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı - Son Dakika
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