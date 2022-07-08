Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı

Japonya, eski Başbakan Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastla karıştı. Ülkenin batısındaki Nara kentinde bir konuşma yaptığı sırada sırtından vurulan Abe, saldırının ardından kalp krizi geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Helikopterle hastaneye kaldırılan eski Başbakan Abe uzun saatler devam eden müdahaleye rağmen kurtarılamazken, saldırgan yakalanarak tutuklandı.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN SUİKAST

Ülkenin en tanınmış siyasetçisi konumundaki Shinzo Abe'nin hayatını kaybetmesi sonrasında internete giren milyonlar "Shinzo Abe kimdir?" sorusunun yanıtını ararken, eski Japonya Başbakanıyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için bu haberde derledik.

SHINZO ABE KİMDİR?

Shinzo Abe, 1954 yılında Japonya'nın Nagata kentinde dünyaya geldi. Siyasi bir ailede doğan Abe'nin büyükbabası Kan Abe ve babası Shintaro Abe de siyasetçiydi. Annesi Yoko Kishi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızıydı.

Daha sonra ABD'ye Güney California Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu. 9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

2007'DE İSTİFA ETTİ

Shinzo Abe, 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek Japonya Başbakanlığı görevinden istifa etti.

2012'DE TEKRAR SEÇİLDİ

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan oldu. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

TÜRKİYE İLE İYİ BİR İLİŞKİ SÜRDÜRDÜ

Abe, başbakanlığı döneminde Türkiye ile iyi bir ilişki sürdüren Abe, Marmaray açılışı, Japon Bahçesi açılışı, G-20 gibi etkinlikler için defalarca Türkiye'ye gelmişti.