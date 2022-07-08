Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı - Son Dakika
Üye Girişi

Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı

08.07.2022 12:20

Japonya'nın batısındaki Nara şehrinde yapılan miting esnasında sırtından vurulan ve saldırının ardından kalp krizi geçiren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ülkenin en tanınmış siyasetçisi konumundaki Abe'nin ölümü Japonya'yı ayağa kaldırırken, suikast sonrası herkes internette Shinzo Abe'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Japonya, eski Başbakan Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastla karıştı. Ülkenin batısındaki Nara kentinde bir konuşma yaptığı sırada sırtından vurulan Abe, saldırının ardından kalp krizi geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Helikopterle hastaneye kaldırılan eski Başbakan Abe uzun saatler devam eden müdahaleye rağmen kurtarılamazken, saldırgan yakalanarak tutuklandı.

Mitingde vurularak hayatını kaybeden Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN SUİKAST

Ülkenin en tanınmış siyasetçisi konumundaki Shinzo Abe'nin hayatını kaybetmesi sonrasında internete giren milyonlar "Shinzo Abe kimdir?" sorusunun yanıtını ararken, eski Japonya Başbakanıyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için bu haberde derledik.

Mitingde vurularak hayatını kaybeden Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı

SHINZO ABE KİMDİR?

Shinzo Abe, 1954 yılında Japonya'nın Nagata kentinde dünyaya geldi. Siyasi bir ailede doğan Abe'nin büyükbabası Kan Abe ve babası Shintaro Abe de siyasetçiydi. Annesi Yoko Kishi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızıydı.

Daha sonra ABD'ye Güney California Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu. 9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

2007'DE İSTİFA ETTİ

Shinzo Abe, 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek Japonya Başbakanlığı görevinden istifa etti.

2012'DE TEKRAR SEÇİLDİ

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan oldu. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

Mitingde vurularak hayatını kaybeden Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı

TÜRKİYE İLE İYİ BİR İLİŞKİ SÜRDÜRDÜ

Abe, başbakanlığı döneminde Türkiye ile iyi bir ilişki sürdüren Abe, Marmaray açılışı, Japon Bahçesi açılışı, G-20 gibi etkinlikler için defalarca Türkiye'ye gelmişti.

YORUMLAR
500
Son Dakika! Konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti Son Dakika! Konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastın görüntüleri ortaya çıktı Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastın görüntüleri ortaya çıktı

Shinzo Abe, Kalp Krizi, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 12:24:18. #1.13#
SON DAKİKA: Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement