Son Dakika Haberleri: Mitingden Sonra İmam Cübbesi Giyip Dua Etti

Mitingden Sonra İmam Cübbesi Giyip Dua Etti

2 saat önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı Baki Şahan, eski belediye hizmet binası önünde miting yaptı.

Mitingden Sonra İmam Cübbesi Giyip Dua Etti, System.String[]
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı Baki Şahan, eski belediye hizmet binası önünde miting yaptı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı mitingin ardından Şahan imam cübbesi giyip, dua etti. Baki Şahan, "Halkımıza küçük bir tebessüm ile kendimizi anlatmak istedik" dedi.

Yenişehir'de avukatlık yapan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Baki Şahan, eski belediye hizmet binası önünde düzenlediği mitingde ilçe sakinlerine seslendi. Şahan'ı yaklaşık 20 kişi takip etti. Baki Şahan, 5 yıl önce eski belediye binasının çevresinin çekim merkezi haline dönüştürüleceği yönünde vaatler verildiğini ancak herhangi bir çalışma yapılmadığını ileri sürdü.

Şahan, mitingden sonra, 'Utanç Meydanı' yazılı tabelalara bağlı kurdeleyi kesti. Şahan ardından da yanında getirdiği imam cübbesini giyerek dua etti.

Çevredekilerin ilgiyle izlediği Baki Şahan, "Cep mitingleri halkımıza ulaşabilmemizin en kolay yolu. Halkımız artık küskün, bezgin ve yorulmuş vaziyette. İnsanlarımız, aklına gelebilecek olan en güzel şey olan gülmeyi unuttu. Halkımıza küçük bir tebessüm ile kendimizi anlatmak istedik" dedi.

ELEŞTİRDİĞİ BAŞKAN YANINA GELDİ

Mitingi duyan Yenişehir Belediye Başkanı AK Partili Süleyman Çelik, Şahan'ın konuşmasının son bölümüne yetişti. Çelik, Şahan'a başarılar diledi, "İlçemizin böyle renkli kişilere ihtiyacı var" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:19 Kaynak: DHA

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