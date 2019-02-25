Mitinge Atıyla Geldi
58 dakika önce
Yozgat'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı mitingine atla gelen Ali Şahan isimli bir vatandaş polis engeline takıldı.
Yozgat
'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı
mitingine atla gelen Ali Şahan
isimli bir vatandaş polis engeline takıldı.
Yozgat'ın Şefaatli
ilçesinden 43 kilometre yol kat ederek Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mitingine katılmak isteyen Ali Şahan isimli vatandaş, polis kontrol noktasında polis engeline takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın halka seslenişini atıyla birlikte izlemek isteyen Ali Şahan'a emniyet ekipleri engel oldu. Polis
kontrolünden geçen Ali Şahan, atıyla birlikte mitingi izleyemeden Şefaatli'ye geri döndü. Atını Türk bayrağı ve AK Parti
bayrağıyla süsleyen ve miting alanına girmek isteyen Ali Şahan'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden Reisi Cumhuru görmek için geldim. Ama polis arkadaşlar içeri giremezsin dediler. Şefaatli'den buraya kadar atla geldim. Reisi Cumhurun hastasıyım. Atla Ankara
'ya bile gelirim" dedi. - YOZGAT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:19 Kaynak: İHA
Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor
Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi
BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi
Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak