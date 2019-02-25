Son Dakika Haberleri: Mitinge Atıyla Geldi

Mitinge Atıyla Geldi

58 dakika önce

Yozgat'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı mitingine atla gelen Ali Şahan isimli bir vatandaş polis engeline takıldı.

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Yozgat'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı mitingine atla gelen Ali Şahan isimli bir vatandaş polis engeline takıldı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden 43 kilometre yol kat ederek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak isteyen Ali Şahan isimli vatandaş, polis kontrol noktasında polis engeline takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka seslenişini atıyla birlikte izlemek isteyen Ali Şahan'a emniyet ekipleri engel oldu. Polis kontrolünden geçen Ali Şahan, atıyla birlikte mitingi izleyemeden Şefaatli'ye geri döndü. Atını Türk bayrağı ve AK Parti bayrağıyla süsleyen ve miting alanına girmek isteyen Ali Şahan'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden Reisi Cumhuru görmek için geldim. Ama polis arkadaşlar içeri giremezsin dediler. Şefaatli'den buraya kadar atla geldim. Reisi Cumhurun hastasıyım. Atla Ankara'ya bile gelirim" dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:19 Kaynak: İHA

Polis, Yozgat, Ali Şahan, Güncel
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