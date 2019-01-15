Mitomani Nedir?

Halk arasında "yalan söyleme hastalığı" olarak bilinen mitomani hastalığı psikolojik bir hastalıktır.

Halk arasında "yalan söyleme hastalığı" olarak bilinen mitomani hastalığı psikolojik bir hastalıktır. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren kişiler, bir zaman sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlarlar ve durum ciddi bir kişilik bozukluğu ortaya çıkarır.

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