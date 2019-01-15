Son Dakika Haberleri: Mitomani Nedir?

Mitomani Nedir?

29 dakika önce

Halk arasında "yalan söyleme hastalığı" olarak bilinen mitomani hastalığı psikolojik bir hastalıktır.

Halk arasında "yalan söyleme hastalığı" olarak bilinen mitomani hastalığı psikolojik bir hastalıktır. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren kişiler, bir zaman sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlarlar ve durum ciddi bir kişilik bozukluğu ortaya çıkarır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:40 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu

Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ/PYD'den Tutuklandı Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:09:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mitomani Nedir?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]