Mitroglou Sağlık Kontrolünden Geçirildi
46 dakika önce
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Konstantinos Mitroglou, sağlık kontrolünden geçirildi.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Konstantinos Mitroglou, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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