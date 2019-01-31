Son Dakika Haberleri: Mitroglou Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Mitroglou Sağlık Kontrolünden Geçirildi

46 dakika önce

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Konstantinos Mitroglou, sağlık kontrolünden geçirildi.

Mitroglou Sağlık Kontrolünden Geçirildi, System.String[]
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Konstantinos Mitroglou, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Twitter, Galatasaray, Spor
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