Mitroglou Sağlık Kontrolünden Geçti
1 saat önce
İSTANBUL / DHAGalatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yunan golcü Konstantinos Mitroglou sağlık kontrolünden geçti.
İSTANBUL/ DHA
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yunan golcü Konstantinos Mitroglou sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:27 Kaynak: DHA
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