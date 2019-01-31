Son Dakika Haberleri: Mitroglou Sağlık Kontrolünden Geçti

Mitroglou Sağlık Kontrolünden Geçti

1 saat önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yunan golcü Konstantinos Mitroglou sağlık kontrolünden geçti.

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İSTANBUL/ DHA

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yunan golcü Konstantinos Mitroglou sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

Galatasaray, DHA, Spor
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