MİTSO'da coğrafi işaretli zeytinyağı denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MİTSO'da coğrafi işaretli zeytinyağı denetimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi

MİTSO'da coğrafi işaretli zeytinyağı denetimi yapıldı

6 saat önce

Milas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan coğrafi işaret almış zeytinyağına denetim yapıldı.

MİTSO'da coğrafi işaretli zeytinyağı denetimi yapıldı, System.String[]

Milas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan coğrafi işaret almış zeytinyağına denetim yapıldı. Denetimi yapılan Menteşe Som zeytinyağının Coğrafi işaretli Milas Zeytinyağının özelliklerine uygun olduğu belirlendi


MİTSO'dan coğrafi işaret almış zeytinyağının olağan denetimi MİTSO'da yapıldı. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer başkanlığında toplanan denetim kurulu üyeleri; Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan, Milas Belediyesini temsilen Zabıta Müdürü Süleyman Karatoprak ve Milas 153 No'lu Zeytin, Zeytinyağları Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül, satış yerinden alınan örnek üzerine daha önce coğrafi işaret belgesi almış Menteşe Som zeytinyağının denetimini yaptılar. Yapılan denetimde Menteşe Som zeytinyağının Milas Zeytinyağının coğrafi işaret özelliklerine uygun olduğu belirlendi.


MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas ilçesi sınırları içinde memecik türü zeytinlerden erken hasat, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen zeytinyağları için MİTSO'nun Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan almış olduğu Milas Zeytinyağı coğrafi işaret belgesinin önemini vurgulayarak "Bu belge Milas zeytinyağının kalitesinin tescil belgesidir. MİTSO'ya başvurarak elde ettikleri zeytinyağları için coğrafi işaret standartlarına uygun olduğunu, akredite olmuş laboratuarlarda yaptırdıkları kimyasal ve duyusal analizlerle kanıtlayan üreticilerimizin ürünlerinin coğrafi işarete uygun olduğuna ilişkin belge veriyoruz. Her yıl, coğrafi işaret almış zeytinyağı marka sahiplerin zeytinyağlarını, satışa sunulduğu yerlerden alarak denetimlerini yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız denetimlerde Milas zeytinyağının coğrafi işaret standartlarına uygun olmayan bir zeytinyağına rastlamadık. Bu bizim için çok sevindirici" dedi. Reşit Özer, MİTSO'dan coğrafi işaret alan zeytinyağı markası sayısının daha da artmasını istediklerini bildirdi. - MUĞLA

Zeytinyağı, Menteşe, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:06 Kaynak: İHA
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