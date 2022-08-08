Mitsotakis: Dinleme olayından haberim yoktu - Son Dakika
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Mitsotakis: Dinleme olayından haberim yoktu

08.08.2022 18:56
Mitsotakis: Dinleme olayından haberim yoktu

Yunanistan'da siyasi krize yol açan muhalefet liderinin telefonunun Yunan istihbaratı tarafından dinlenmesi skandalına ilişkin konuşan Başbakan Mitsotakis, kendinin olaydan haberdar olmadığını öne sürdü.

Yunanistan'da siyasi krize yol açan muhalefet liderinin telefonunun Yunan istihbaratı tarafından dinlenmesi skandalına ilişkin konuşan Başbakan Mitsotakis, kendinin olaydan haberdar olmadığını öne sürdü.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, muhalefet liderinin telefonlarının Yunanistan Ulusal İstihbaratı (EYP) tarafından dinlenmesi skandalına ilişkin sorumlu olduğuna dair suçlamaları reddetti. Mitsotakis, Yunan devlet televizyonu ERT'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Yapılan şey yasal olabilir, ama hatalıydı. Bunun hakkında hiçbir bilgim yoktu ve olsaydı da pek tabii böyle bir şeyi onaylamazdım" ifadelerini kullanarak, sosyal demokrat PASOK'un liderliği için yarışan Nikos Androulakis'in 2021 yılının Eylül ayından itibaren üç ay boyunca "yasal izleme" kapsamında olduğunu savundu. Tapelerin Androulakis parti liderliğine seçildikten birkaç gün sonra "otomatik olarak" silindiğini öne süren Başbakan, muhalefet liderinin neden hedef alındığını ise açıklamadı.

Kiryakos Mitsotakis, 2019'daki geniş seçimleri kazanmasının ardından EYP'nin doğrudan Başbakanlığa karşı sorumlu olması yönünde bir düzenleme getirmişti.

AP siber güvenliğinin uyarısı ve skandalla gelen istifalar

Nikos Androulakis, 26 Temmuz'da Predator adlı casusluk yazılımıyla cep telefonunun dinlenmeye çalışıldığını belirterek Yunan Yüksek Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmuştu. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan muhalefet lideri, dinleme girişiminden parlamentonun siber güvenliğinin kendisini bilgilendirmesi sonucu haberdar olduğunu belirtmişti. Yürütülen soruşturma sonucu, Androulakis'in cep telefonunun EYP tarafından aylarca dinlendiğini ortaya çıkmıştı.

Skandalın geçen Cuma patlak vermesinin ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis istifa etti.

Gazetecinin telefonu da dinlenmişti

Geçen Nisan ayında ekonomi gazetecisi Thanassis Koukakis de Citizen Lab adlı dijital hak savunucusu grubun, cep telefonunun Temmuz 2021'den Ekim 2021'e kadar Predator yazılımı ile dinlendiği yönünde kendini bilgilendirdiğini açıklamış; Gazetecileri Koruma Komitesi, dinlemeden kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi için hızlı ve kapsamlı bir soruşturma talep etmişti.

Yunan hükümeti Predator yazılımını kullandığı iddialarını reddediyor. Başbakan Mitsotakis, ulusa sesleniş konuşmasında Koukakis'den bahsetmezken, EYP'nin işleyişine ilişkin reform teklifinde bulunacağını belirterek şeffaflığın artırılmasını hedeflediklerini söylemekle yetindi.

dpa,AP/ SÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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