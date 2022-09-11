Mitsotakis: Erdoğan'la görüşmeye her zaman hazırım

Karşılıklı tehdit ve suçlamaların sürdüğü Türkiye- Yunanistan gerilimiyle ilgili konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, diyalog işareti vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi Ankara ile Atina arasındaki gerilim hali devam ederken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis diyaloğa açık olduğunu ifade etti. Mitkotakis Pazar günü Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeye her zaman hazırım" dedi. Ekim ayı başında Prag'da yapılacak olan "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı iki liderin bir araya gelebileceği bir zemin olarak görülüyor. Ege'de Yunanistan'a ait adalar ile Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri NATO üyesi iki komşu ülke arasındaki başlıca sorunlar. Ankara, Yunanistan'ı Ege'deki adaları yasa dışı şekilde silahlandırmakla ve Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Pazartesi "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle askeri harekat tehdidini yinelemişti.

İki ülke arasındaki son gerginlik, Ankara'nın 25 Ağustos'ta NATO görevi yapan Türk savaş uçaklarının Yunan güçleri tarafından taciz edildiği iddiasıyla yaşanmıştı.

Mitsotakis'e "savaş çıkar mı?" sorusu

Başbakan Mitsotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkabilir mi yönündeki soruya ise, "Hayır, böyle bir savaşı düşünemiyorum" yanıtını verdi. Türkiye'nin Yunan silahlı kuvvetlerinin gücünün farkında olduğunu vurgulayan Mitsotakis, Ankara'dan gelen ve "provokasyon" olarak nitelediği açıklamaların muhtemelen önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılacak seçimlerle ilgili olduğunu kaydetti.

Mitsotakis, "saldırgan" söylemlerin Türk toplumunu zehirlediği gibi iki ülke ilişkilerini de baltaladığını ifade etti. Yunan Başbakan ayrıca, silahlandırılmış da olsa Ege'deki adaların Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.

dpa/ GY,ET