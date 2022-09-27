Mitsotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Bu oyunda yalnızsın - Son Dakika
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Mitsotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Bu oyunda yalnızsın

27.09.2022 16:08
Mitsotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Bu oyunda yalnızsın

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Erdoğan'ın "ABD'den, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarmaz" sözüne "Bu oyunda yalnızsın" yanıtı verdi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Erdoğan'ın "ABD'den, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarmaz" sözüne "Bu oyunda yalnızsın" yanıtı verdi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün sarf ettiği, "Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız" sözlerine yanıt verdi.

Atina'da kabine toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mitsotakis, Türkiye'nin giderek daha da izole olduğunu ve "gerçek diyalog" yoluna geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Yunan Kathimerini gazetesinin aktardığına göre Mitsotakis, "Karşı taraf monoton bir şekilde yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda yalnız. Sadece Yunanistan'a kafa tutmuyorlar. Karşılarında uğraşmaları gereken bir bütün halinde Avrupa ve NATO'daki müttefiklerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası hukukun gücü, alarmdaki Silahlı Kuvvetlerimiz ve müttefiklerimizin desteğiyle net çizgilerimizde sakin ve güvenli duruşumuzu sürdürüyoruz" diyen Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin "ateşli kelimeler yerine artık barışçı eylemler ve elzem diyalog" yoluna girmesini istedi.

Erdoğan "gizli işgal" uyarısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Yunanistan'a yönelik sert söylemini sürdürmüş, bir yanda Yunanistan'ı teröre destek vermekle suçlarken, diğer yandan Ege'deki Yunan adalarına ve Dedeağaç'a zırhlı araç sevkiyatı yaptığı görüntülenen ABD'ye de mesaj vermişti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre "" Batı Trakya'ya ve adalara yığılan silahlar, bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü, bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz" diyen Erdoğan, "Batı Trakya'da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinin rahatsızlık duyan Yunanistan'a, Başbakanına, Cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz, kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,BÖ

YORUMLAR (1)
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Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap geldi: Umursamıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap geldi: Umursamıyoruz
Kaynak: Deutsche Welle

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mitsotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Bu oyunda yalnızsın - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

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