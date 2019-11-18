Mitsubishi/Bizel: Küresel rekabet için dijital dönüşüm gerekli

– Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, sanayinin küresel rekabet gücü için dijital dönüşüm sağlanarak üretim kalitesinin yükselmesi ve maliyetlerin düşmesi gerektiğini vurguladı.

Mitsubishi Electric, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi'ne (EEMKON 2019) katıldı. Etkinlikte "Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar" konulu bir sunum gerçekleştiren Bizel, Sanayi 4.0 evresiyle birlikte sanayicilerin gündemine yerleşen dijitalleşme konusuna dikkat çekerek dördüncü sanayi evresinde Türk sanayisinin küresel pazarlardaki rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin artırılması için dijital dönüşüm sağlanarak üretim kalitesinin yükselmesi ve maliyetlerin düşmesi gerektiğini vurguladı.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt verdiğini anlatan Bizel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek duruma geldiler.

"Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine e-F@ctory konseptimiz ile yanıt veriyoruz ve bu altyapı içinde robotlar çok önemli bir rol oynuyor.

"Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyorlar ve bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar."

Üretim kalitesinin arttırılması ve maliyetlerin optimize edilmesi gerektiğini dikkat çeken Bizel, "Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini artırırken maliyetleri optimize etmeleri gerekiyor" diye ekledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü yakından takip edip yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli altyapı yatırımlarını yapmak önem kazanıyor. Sanayicilere sunulan çözümlerin gerçekten Sanayi 4.0 ile uyumlu olup olmadığı.

"Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türk iş dünyası yöneticilerinin, Sanayi 4.0'ın gerçekten ne olduğu konusunda kapsamlı araştırmalar yapmasının, ekiplerini de bu araştırmalar çerçevesinde eğitmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." (Fotoraflı)

- İstanbul