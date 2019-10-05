Mitsubishi'den Sıfır Faiz, yeni L200, yeni Space Star ve Eclipse Cross

Mitsubishi'den üç modelde sıfır faiz kampanyası

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi yeni L200, yeni Space Star ve Eclipse Cross modellerinde Ekim ayına özel 50 bin ve 30 bin TL kredi için "0 faiz/12 ay vade" kampanyaları başlattı. Mitsubishi'den Sıfır Faiz Ekim'de…



Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi yeni L200, Space Star ve Eclipse Cross modellinde 1-31 Ekim 2019 tarihleri arasında uygulayacağı %0 faiz bir faiz kampanyası başlattı. Üç modelde geçerli kampanyada, 2019 model Yeni L200, 50.000 TL kredi için 12 ay vade ve 0 faiz ile satışa sunuluyor. 2019 model Space Star araçlarda 30.000 TL krediye 12 ay vade 0 faiz, ve 2018 model (4×2 Intense CVT ve 4×4 Intense CVT) ile 2019 model Eclipse Cross CVT araçlar için 50.000 TL krediye 12 ay vade 0 faiz uygulanıyor.



İş Bankası ve Garanti Bankası'ndan kullanılacak olan krediler için geçerli olan kampanya;

2018 yılında Türkiye'de en çok satılan pick-up olan L200'ün geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan yeni versiyonuna ilgi gösterenler için önemli bir fırsat sunuyor. 50.000 TL kredi için 12 ay vade ve 0 faiz ile satışa sunulan Mitsubishi L200'ün yeni versiyonu; 6 ileri otomatik şanzıman, keskin çizgilere sahip gövde hatları; genişletilmiş çamurluklar ve parlak vurguları ile sağlam ve güçlü pick-up algısını, modern bir görünümle birleştiriyor. Dayanıklı, sağlam ve dinamik yeni nesil L200, Mitsubishi Motors'un dünya çapındaki yük taşıma performansı en üst düzeyde olan modeli. Yeni nesil L200 Elmas Beyaz, Bakır Turuncu, Grafit Gri ve Opak Kırmızı olmak üzere geliştirilen dört yeni renk alternatifleriyle tüketicilere sunuluyor.



Yenilikçi tasarımı ile dikkat çeken Mitsubishi yeni Space Star, 30.000 TL krediye 12 ay vade 0 faiz fırsatı ile satışta. Konforlu sürüşü, üstün yol tutuşu ve çevreci performans özellikleriyle öne çıkıyor. Dinamik ve estetik ön yüz, etkileyici yan görünüş ve cezbedici arka tasarımı ile yeni Space Star, zarafeti atletik yapıyla birleştiriyor. Yalın tasarımı, geniş iç hacmi, mükemmel görüş acısı, yüksek kaliteli trimleri ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğuyla çok daha konforlu.



Mitsubishi Motors'un coupe SUV otomobili Eclipse Cross da Ekim ayında kampanya dahilinde olan araçlardan biri diğeri. 2018 model (4×2 Intense CVT ve 4×4 Intense CVT) ile ; 2019 model Eclipse Cross araçlar için 50.000 TL krediye 12 ay vade 0 faiz uygulanıyor. Mitsubishi Motors'un SUV modeli Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı; 80 yıllık 4×4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor.