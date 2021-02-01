Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor - Son Dakika

Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor

01.02.2021 11:47
Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor, System.String[]

Dünya genelinde evden uzaya kadar birçok farklı faaliyet alanında teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor.

Dünya genelinde evden uzaya kadar birçok farklı faaliyet alanında teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, fabrika otomasyonu sistemlerinden endüstriyel ve kolaboratif ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden asansör ve yürüyen merdivenlere, klimadan taze hava cihazlarına, veri merkezi soğutma sistemlerinden izleme ve yönetim sistemlerine kadar pek çok alanda teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, 2021 yılında bir asırdır faaliyetlerini sürdürmenin gurunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, salgının etkisiyle birçok alanda değişimin hızlandığını belirtti.

Şirketin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan logonun Mitsubishi Electric Group'un olaylara farklı bakış açısıyla yeni değerler üretme yaklaşımını güçlü bir şekilde temsil ettiğini bildiren Saraçoğlu, insana ve çevreye dost, yeni normal döneme uygun ileri teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini aktardı.

Saraçoğlu, inovatif ürün ve çözümlerle öncü rol oynayarak Türkiye ekonomisine, istihdama ve topluma katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknoloji çözümleriyle evden uzaya kadar çok sayıda sektörde öncü teknolojiler geliştirdiklerini belirten Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1921 yılında Japonya'da ticari faaliyetlerine başlayan şirketimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Şirketimiz, 100 sene boyunca tarihe tanıklık etti. Son olarak, geçen sene tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ve öngörülemeyen pandemi döneminde de faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. Bu yeni normal dönemde; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplum sağlığına öncelik verdik ve şirketimizde tüm önlemleri alarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Tüm zorluklara rağmen dünya çapında olduğu gibi Türkiye'deki iş ortaklarımıza ve tüketicilerimize de inovatif ürün ve çözümlerimizle en iyisini sunmak üzere çalıştık.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen 100 yıl boyunca toplumun sürekli değişen sorunlarına bütüncül çözümler sunmak adına iç ve dış paydaşlarını bir araya getirmek için çalıştık. Mitsubishi Electric Group, 100. yıl dönümüne özel olarak bir logo çalışması hazırladı. İlk bakışta kırmızı ve beyaz çizgilerden oluşan bir desen olarak görülen logodan daha dikkatli bakıldığında 100 sayısı doğuyor. Logo tersine çevrildiğinde de 100 sayısı okunuyor. Üzerinde çok çalışılan 100. yıl dönümü logomuz, Mitsubishi Electric Group'un olaylara farklı bakış açılarından yeni değerler üretme yaklaşımını güçlü bir şekilde temsil ediyor. Her hareketimizi güçlendiren 'Changes for the Better' ilkemiz, Türkçe ifadeyle 'Daha İyisi İçin Değişim' hedefimizle önümüzdeki 100 yıl boyunca da sürekli ve hız kesmeden kararlılıkla daha iyi bir gelecek için çalışacağız."

"Önümüzdeki 100 yıla bakmalıyız"

Şevket Saraçoğlu, 2021 yılında artık eski normalin olmadığını, birçok alanda dönüşüm ve değişimin hızlandığını belirterek, "Dünya giderek daha dramatik değişikliklerle karşı karşıya kaldığı için yeniden önümüzdeki 100 yıla bakmalıyız. Kuruluşumuzdan bu yana pek çok zorlukla karşılaştık ancak insan yaşamını iyileştirmeye olan bağlılığımız 100 yıldır değişmeden kaldı. Mitsubishi Electric Group, dünya çapında 150 bin çalışanıyla etkin ve sürdürülebilir bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de klimadan taze hava cihazlarına, veri merkezi soğutma sistemlerinden izleme ve yönetim sistemlerine, fabrika otomasyonu sistemlerinden endüstriyel ve kolaboratif robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden asansör ve yürüyen merdivenlere, ulaştırmadan enerji sistemlerine, yarı iletken cihazlardan otomotiv ekipmanlarına, havalimanlarına özel radar teknolojilerini de kapsayan kamu sistemlerinden uydu ve uzay sistemlerine kadar pek çok farklı sektörde çığır açıcı teknolojilerle iş ortaklarını ve tüketicilerini bir 100 sene daha çağın ötesine taşıyacaklarını vurgulayan Saraçoğlu, şirketin 100. yaşını kutladığı 2021 yılında da insana ve çevreye dost, yeni normalleşmeye uygun ileri teknolojiler geliştireceklerini aktardı.

Yıllardır kendilerine destek veren tüm paydaşlara en içten teşekkürleri sunan Saraçoğlu, "Teknolojinin insan yararına kullanımının artacağı önümüzdeki dönemde; inovatif ürün ve çözümlerimizle öncü olmak, yatırımlarımızla ülkemizin yaşam kalitesini artırmak, istihdama, ülkemiz ekonomisine ve topluma katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, şirketin yeni yaşında farklı bakış açılarına daha fazla odaklanacaklarını, paydaşların beklentilerinin daha iyi tanımlanması için şirketin Kurumsal Felsefe Sisteminin de güncellendiğini sözlerine ekledi.

DOST Partisi, Fabrika, Türkiye, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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