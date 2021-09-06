Mitsubishi Electric, 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı kuruyor

Mitsubishi Electric Corporation "yerel 5G" özel mobil iletişim sistemlerinin araştırma ve test gösterimleri konusunda müşteriler ve ortak şirketlerle iş birliği yapmak için 5G OPEN INNOVATION LabTM'i yakında kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Japonya Kanawaga eyaleti Kamakura şehrinde bulunan bilgi teknolojileri AR-GE merkezinde kurulan 132 metrekarelik tesis, 30 Haziran'da faaliyetlerine başladı.

Mitsubishi Electric, kısa bir süre önce Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı tarafından, belirli ihtiyaçları karşılamak üzere belirlenmiş alanlarda belediyeler ve şirketler tarafından özel kullanım için tasarlanmış yerel 5G mobil iletişim sistemlerini işletmek üzere lisans aldı.

Laboratuvarın 4.8GHz–4.9GHz test ortamı, ilk aşamalardan itibaren belirli iş ve benzeri ihtiyaçlara yönelik çözümleri araştırmak ve göstermek için kullanılacak. Özellikle her uygulama ve amaç için en iyi iletişim yöntemini belirlemek adına, yerel 5G ile Wi-Fi 6 ve özel LTE gibi diğer kablosuz yöntemlerin karşılaştırmalı doğrulamaları yapılacak.

Arka plan ve amaç

Aralık 2019'da işletmeler ve belediyeler tarafından yerel 5G sistemlerinin özel kullanımına izin veren Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, Aralık 2020'de ise geniş alanlarda yerel 5G sistemlerinin kurulabilmesi için alt 6Ghz bandı olarak 4,6GHz-4,9GHz kullanımına müsaade etti. Bu gelişmeyle birlikte Japonya'da özel 5G sistemleri ve ilgili çözümlerinin hayata geçirilmesi ve büyümesi için gerekli ortam hazır hale geldi.

Mitsubishi Electric, Mayıs 2020'de Aicihi eyaleti Nagoya kentindeki Nagoya Works tesislerinde milimetre dalga bantlarını kullanarak ilk yerel 5G demonstrasyonunu gerçekleştirdi ve o zamandan beri bu teknolojinin imalatta uygulanabilmesi için doğrulama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Mitsubishi Electric, yeni 5G iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere belirli özel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 4,8GHz-4,9GHz alt 6 frekans aralığının kullanımı konusunda müşterileri ve partnerleriyle iş birliği yapmak için 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı'nı hayata geçirdi.

Müşteriler ve partnerler; Wi-Fi 6, özel LTE ve diğer kablosuz sistemleriyle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler dahil olmak üzere kendi uygulamalarının yanı sıra Mitsubishi Electric'in uygulamalarını kullanarak potansiyel iş çözümlerinin deney ve testlerini gerçekleştirebilecek.

Gelecek hedefleri

Mitsubishi Electric, sistem ve ekipmanlarını yerel 5G sistemleriyle geliştireceği, üreteceği ve tek nokta olarak tedarikini sağlayacağı çözümlerde birleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, müşteri ve partneriyle iş birliği içinde ilgili yeni iş ve hizmetleri üretmeyi amaçlıyor.

Şirket, çeşitli yerel 5G test çalışmalarına ilaveten laboratuvarda, 5G üzerinden mobil robotların otomatik çalışması ve uzaktan denetimi dahil olmak üzere çok çeşitli test gösterimleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Örnek test gösterimi

Yerel 5G sistemlerinin, büyük miktarda görüntü ve video verilerinin yüksek hızda iletilmesine bağlı olarak birden fazla robotun yüksek hassasiyetli yönetilmesinde kullanılması öngörülüyor. 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen test gösterileriyle uygulama ortamında çalışan mobil robotların iletişim hızı, gecikme ve kapsama alanı gibi pek çok veri ölçümlenebilecek.