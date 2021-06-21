Mitsubishi Electric bilgi işlemeye dayalı görüşme özetleyen yapay zeka geliştirdi

Mitsubishi Electric Corporation, sözlü görüşmeleri isabetli bir şekilde otomatik olarak özetleyen bir teknoloji geliştirdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka markası Maisart temelli bir görüşme özetleme teknolojisi olan sistem, şirketin çağrı merkezinde yapılan ön testlere göre çalışanların çağrı raporu hazırlamaları için harcadıkları süreyi yaklaşık olarak yarı yarıya azaltıyor.

Çağrı merkezi görüşmeleri, genellikle geleneksel konuşma tanıma teknolojisiyle kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar, çoğunlukla anlaşılmayan sözler veya kopuk konuşmalar içerdiğinden bir yazılım tarafından tam isabetli olarak yazılı kayıtlara dönüştürülemiyor.

Mitsubishi Electric'in yeni teknolojisi, günlük konuşma dili ve eş anlamlı ifadeler de dahil olmak üzere, anlamları doğru bir şekilde belirlemek için diyalog bağlamlarını öğreniyor. Geçmiş raporlarda yer alan verileri kullanarak kopuk konuşmalar, dil bilgisi hataları ve kelime tercihlerini topluyor, tam ve doğal cümleler oluşturuyor.

Daha sonra çalışanların üzerinde düzenlemeler yaptığı geçmiş raporlardan en benzer ve en kısa cümleleri çıkarıyor ve en sonunda özet yazılı kaydı tamamlıyor.

Yapılan şirket içi testler, Mitsubishi Electric'in yeni teknolojisinin Japonca metin hacmini büyük oranda azaltırken metnin yaklaşık yüzde 90'ının (geleneksel teknolojide yaklaşık yüzde 30) kullanılabilir hale getirildiğini gösteriyor. Bu sayede, çağrı merkezi çalışanlarının raporlarını manuel hazırlamak için harcadıkları süre yarı yarıya azalıyor.

Zamanla düzeltme isabetliliğini iyileştirmek için manuel düzeltmeleri öğreniyor

İnsanlar yeni ürünler hakkında bilgi almak için bir çağrı merkezini aradıklarında geleneksel yazılımlar benzeri konuları kapsayan çağrı geçmişlerine ve geçmiş raporlara başvuramıyor. Bu nedenle görüşmelerin isabetli kayıtlarının otomatik olarak oluşturulması mümkün olmuyor.

Mitsubishi Electric'in yeni yapay zeka teknolojisi; çalışanların kopuk söz dizimleri, gündelik jargonu veya eş sesli sözcükleri daha doğal bir dile manuel olarak nasıl dönüştürdüklerini öğrenmek için son düzenlenmiş raporlara başvuruyor ve bilgisini sürekli olarak güncelliyor.

Yeni Maisart, yazılı kayıt oluşturmak amacıyla çağrı geçmişlerinden ve geçmiş raporlardan öğreniyor ve manuel hazırlanmış geçmiş raporlardan en benzer ve en kısa cümleleri bularak özetlenmiş doğal cümlelerden kısa kayıtlar oluşturuyor.

Mitsubishi Electric, bu yeni teknolojisini Mart 2021'den itibaren kendi çağrı merkezinde demo testleriyle değerlendirmeye devam ediyor. Bu test sonuçlarını ürün hataları ve ürünler hakkında müşterilerle yapılan telefon görüşmelerinin yazılı kayıtlarını oluşturmada kullanmayı amaçlıyor.