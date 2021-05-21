Mitsubishi Electric, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine ileri robot teknolojilerini anlattı - Son Dakika

Mitsubishi Electric, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine ileri robot teknolojilerini anlattı

21.05.2021 10:13
Mitsubishi Electric, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine ileri robot teknolojilerini anlattı, System.String[]

Mitsubishi Electric Türkiye tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine iş birlikçi robot teknolojileri anlatıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine iş birlikçi robot teknolojileri anlatıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle "İleri Robot ve İş Birlikçi Robot Teknolojileri" konulu bir webinar düzenledi.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Robot Ürün Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, çevrim içi etkinlikte şirketin robot sistemleri ve kolaboratif robot teknolojilerinin kullanım alanları hakkında güncel bilgileri geleceğin mühendis adayları öğrencilerle paylaştı.

Üretim felsefesinin tamamen değiştiğini, artık daha esnek ve daha akıllı araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Ömerdedeoğlu, tüketim alışkanlıklarının artık tamamen değiştiğini ve ihtiyaçların da buna bağlı olarak çeşitlendiğini bildirdi.

Kullanılan telefondan kıyafetlere kadar kişiselleştirilmiş ürünlerin artık daha fazla ilgi gördüğünü ve son kullanıcının karar verme yetkisinin giderek arttığını kaydeden Ömerdedeoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sürekli değişen tüketici taleplerine cevap verebilmek, üretim kapasitesini artırabilmek ve rekabet edebilmek için fabrikalara daha esnek ve daha akıllı mühendislik sistemleri entegre etmemiz gerekiyor. Kişiselleştirilmiş üretimin yanı sıra fabrikalarda karlılığın artması ve operasyonel giderlerin azalması için de akıllı mühendislik teknolojilerine yatırım yapmak, akıllı bulut sistemleriyle entegre çalışabilmek ve tesisi daha güvenli hale getirebilmek kritik bir öneme sahip. Tüm bu beklentilere cevap verebilen ileri robot teknolojileri kullanımı da giderek yaygınlaşıyor ve üreticileri geleceğe hazırlıyor."

"İyi tasarlanmış robotların hem kişiselleştirilmiş özelliklere hem de değişen üretim ve tüketim trendlerine cevap verebilmesi gerekiyor"

Necmi Ömerdedeoğlu, Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen inovatif kolaboratif robotların özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Markamız; uzun yıllardır daha hassas, hızlı ve dar alanda operasyon alanını mükemmel kullanabilen robotlara odaklanıyor. Mitsubishi Electric olarak bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik yazılımsal çözümlerin de markamızın tasarladığı robotlarla birlikte sunulması. İyi tasarlanmış robotların hem kişiselleştirilmiş özelliklere hem de değişen üretim ve tüketim trendlerine cevap verebilmesi gerekiyor. Esneklik, kolay adaptasyon, değişen mühendislik sistemlerine uygunluk ve insanlarla birlikte çalışabilirlik, yeni endüstri sürecinin diğer olmazsa olmazları. Bu da günümüzde kolaboratif robot kavramını gündeme getiriyor."

Ömerdedeoğlu, Mitsubishi Electric'in endüstriyel robot hassasiyetinde çalışan kolaboratif robotlarının operatörle güvenli bir şekilde görev aldığını, operatör yokken endüstriyel robotlara yakın hızlarda hassas çalışabildiğini belirtti.

Koruma sınıfı yüksek robotların endüstriyel ortamların zorlu şartlarına uyum sağlayabildiğinin altını çizen Ömerdedeoğlu, üreticilerin en yüksek düzeyde beklentilerine cevap verebildiklerini aktardı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fabrika, Türkiye, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine ileri robot teknolojilerini anlattı - Son Dakika Ekonomi


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