Mitsubishi Electric çevrim içi seminerlerini sürdürüyor - Son Dakika

Mitsubishi Electric çevrim içi seminerlerini sürdürüyor

29.01.2021 10:23
Mitsubishi Electric çevrim içi seminerlerini sürdürüyor, System.String[]

Çevrim içi toplantılarına devam eden Mitsubishi Electric, son webinar'ında fabrika otomasyon alanındaki güncel çözümlerini paylaştı.

Çevrim içi toplantılarına devam eden Mitsubishi Electric, son webinar'ında fabrika otomasyon alanındaki güncel çözümlerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlediği web seminerlerini sürdüren Mitsubishi Electric, gerçekleştirilen etkinlikte izleme ve görselleştirme fonksiyonu sunan ve enerji verimliliğini artıran "Scada Sistemleri" ve "Endüstriyel İzleme" alanındaki güncel gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Takımı Scada Ürün Yetkilisi Burcu Çöpür, MAPS Scada ve markanın günümüzde büyük bir öneme sahip olan enerji izleme alanındaki yetkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Veri toplama ve kontrol merkezi olarak adlandırılan Scada'nın, fabrikadaki tüm sistemi tek bir yerden izleme, kontrol etme, analiz etme, arızalara anında müdahale gibi fonksiyonları barındırdığını belirterek, "MAPS'in 'Alarm fonksiyonu' sayesinde hangi alarmın hangi arızadan dolayı çalıştığı, hangi sıklıkla uyarının geldiği kolaylıkla tespit edebiliyor. Bu sayede, enerji konusunda büyük tasarruf sağlanıyor ve fabrikalarda yüksek verimlilik artışı elde ediliyor.

MAPS Scada, tüm fabrikayı izleme ve görselleştirme fonksiyonu sunuyor. Sistem, fabrikanın tüm verilerini belirlenen bir veri tabanında kayıt altına alarak bunları daha sonra analiz edebiliyor. MAPS sadece Scada tarafında çözüm sunmayıp üretim takibi, enerji yönetimi, performans yönetimi gibi analizler de yapabiliyor. Örneğin, bir makinaya ait verimlilik ölçümleri, hangi parçanın işlendiği, hangi operatörün çalıştığı veya hangi çıta tipinin çalıştığı gibi veri ve değerler anlık olarak izlenebiliyor. Makinaya ait raporların enerji grafiklerini görerek geçmişe yönelik analizler de yapılabiliyor."

Çöpür, MAPS Scada'nın işletmelere sunduğu katma değer ve çözümlerin de altını çizerek, işgücünden ve zamandan tasarruf sağlayan MAPS Scada sisteminin, 100'ün üzerinde sürücü kütüphanesi bulundurduğunu bildirdi.

Çöpür, "Hem Mitsubishi Electric PLC'leri hem de diğer markaların PLC'leri ile haberleşebiliyor. Sistem, Scada ile PLC arasındaki haberleşme protokollerinin tümünü sunuyor ve bunlar için herhangi bir lisans talep etmiyor. Ayrıca performans anlamında MAPS Scada, PLC ile direkt bağlantı yapabiliyor. Bu anlamda esnek bir yapıya sahip olan sisteme web üzerinden de bağlantı yapabilmek mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik Mühendisleri Odası, Fabrika, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric çevrim içi seminerlerini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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