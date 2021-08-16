Mitsubishi Electric CNC kontrol teknolojisiyle üretim anlayışını değiştiriyor

Makinelerin verimliliğini ve performansını en üst seviyeye taşımak için tasarlanmış ürün gruplarıyla üretim anlayışını değiştiren Mitsubishi Electric, takım tezgahları, kontrol sistemleri, sürücü ve motorların küresel tedarikçisi olarak farklı alanlarda CNC teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, geleceği referans alan ileri teknolojilerle donatılan M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleriyle kolay ve sezgisel bir kullanım deneyimi sunan Mitsubishi Electric, çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan bu ürünleriyle fabrikalarda esnekliği işlevsellikle buluşturuyor.

"Yenilikçi kontrol teknolojisi, yüksek kalite, kullanılabilirlik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Müdürü Hakan Aydın, dünyanın en gelişmiş seri imalat teknolojisi olan CNC kontrol panelleriyle üretimde verimliliği ve hızı artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi kontrol teknolojisi, yüksek kalite, kullanılabilirlik ve en üstün ağ haberleşmesi esasına dayanan CNC teknolojisiyle dünya çapında en yüksek ürün kalitesini sanayi ekosistemiyle buluşturuyoruz. Bir asırlık tecrübesini yenilikçi ve inovatif yaklaşımlara entegre eden bir şirket olarak fabrikasyon sürecini hızlandıran CNC kontrol teknolojimizle sektörde farklı bir noktada konumlanıyoruz. Piyasaya çıktığı andan itibaren verimliliği ve hızı artırılan dokunmatik CNC kontrol üniteleri M80 ve M800 serisi, sorunsuz yüzey kontrolü sağlamasıyla dikkati çekiyor.

Ayrıca Simple View özelliğiyle normal görünüm ekranından sade görünüm ekranına geçiş yaparak deneyimi olmayan kullanıcıların adaptasyon hızını artırmak çok daha kolay hale geliyor. Kullanıcı yetki seviyesi belirleme özelliği sayesinde ise operatörlere üretimdeki rollerine göre ayrı ayrı erişim izni tanımlanıyor ve böylece yetkisiz müdahaleden kaynaklı hatalar minimize edilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak 3D modellerini istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye olanak tanıyan seride, operasyon öncesi parça çizimlerine bakılabiliyor ve parçaların kesit görüntüleri alınabiliyor."

Aydın, yeni nesil M80 ve M800 serisinin çok milli (multi-spindle) senkronizasyon kontrolü sayesinde 32 eksen, 8 mil ve 8 parçaya kadar olan sistemleri desteklediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mitsubishi Electric'in sorunsuz yüzey kontrolü fonksiyonunu içeren bu seri, hassas çalışmalar sırasında bile her bir eksenin hızlanmasını ve yavaşlamasını kontrol altında tutarak optimize edilebiliyor. Aynı sürede daha yüksek kesinlik elde edilmesine veya kesinlikten ödün verilmeden çevrim sürelerinin azaltılmasına olanak sağlayan seri, eşzamanlı beş eksenli makine operasyonlarında bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Çok eksenli ve çok parçalı sistem kontrolü için dizayn edilen üst düzey bir kontrol cihazı olan M800 CNC kontrol üniteleri, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli makine operasyonlarıyla da fark yaratıyor. CNC uygulamaları için özel CPU içeren M80 ise daha az eksen ve milin kullanıldığı daha basit makine sistemlerinde yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından ideal çözüm sunuyor."

Yüksek çözünürlüklü ekranların 8.4 inç, 10.4 inç, 15 inch ve 19 inçe kadar farklı seçeneklerden oluştuğunu ifade eden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"İleri teknolojili CNC kontrol ünitelerimiz ekran ve klavye tasarımları sayesinde akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap ediyor. 4 inç ve daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran, ister uzman ister yeni olsun farklı nitelikteki operatörlerin kolayca kullanmasına imkan veriyor. Geleneksel tuş işlemlerini geride bırakan ekran özelliğiyle programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlardaki menüye erişilebiliyor.

M800W serisi CNC kontrol ünitelerinde bulunan 19 inç dokunmatik dikey ekran; ekran klavyesi ve belge görüntüleyicinin makine üreticisi firmalar tarafından özelleştirilebildiği çoklu pencerelere ev sahipliği yapıyor. Bu sayede üst kısımda CNC ekranı görüntüleniyorken alt kısımda ise sanal klavye, operatör paneli, doküman görüntüleyici açılabiliyor."