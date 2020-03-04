Mitsubishi Electric dijital dönüşüme dikkat çekecek - Son Dakika
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Mitsubishi Electric dijital dönüşüme dikkat çekecek

6 saat önce

Mitsubishi Electric, bu yıl 12-15 Mart tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan WIN Eurasia Fuarı'na "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle katılacak.

Mitsubishi Electric dijital dönüşüme dikkat çekecek, System.String[]

Mitsubishi Electric, bu yıl 12-15 Mart tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan WIN Eurasia Fuarı'na "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanayi 4.0'a uyumlu inovatif teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, Avrasya bölgesinin önde gelen ticari fuarı WIN Eurasia'da yeni nesil fabrika otomasyonu ve endüstriyel otomasyon çözümlerini tanıtacak.

Mitsubishi Electric fuarda, otomotiv, gıda, enerji, elektrik ve elektronik, ambalaj, su ve atık su, HVAC, bina yönetim sistemleri, metal işleme başta olmak üzere pek çok farklı sektör için geliştirdiği özel otomasyon çözümlerini sergileyecek.

Bu kapsamda ziyaretçiler, Q Robot, MeliPC Robot, FX ileri PLC Sistemleri ve Temel Pozisyonlama Sistemleri Odası, Multi Pompa ve Fan Uygulamaları, Cube Enterprise Çözüm Platformu, e-F@ctory Odası, Poke Yoke, GT Panel ve Drive Entegre Servo Çözümleri, GOT Drive Vibrasyon Bastırma, Flexlink Demo, HVAC Demo, LVS Pano, iQ-R Proses Çözümleri, CNC M80 ve M800 Kontrol Ünitesi, MAPS Demo, Terfi Pano, Vinç Pano, MCC Pano, Redundant Pano, Safety Pano, Router Pano, Kompressor Pano gibi markanın pek çok ürün ve çözümünü detaylı inceleme imkanına sahip olacak.

Mitsubishi Electric'in sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile dikkat çekeceği fuarda, markanın hızı ve hassasiyetiyle öne çıkan endüstriyel robotu ziyaretçilere sürpriz ikramlar gerçekleştirecek.

Kendi standının yanı sıra fuar kapsamında Hannover Fairs Turkey tarafından oluşturulan 5G Arena bölümünde de yer alacak olan firma, Türkiye sanayisinin ilk kez sergilenecek 5G senaryolarında ileri teknoloji robotuyla rol alacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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