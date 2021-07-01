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Mitsubishi Electric, "Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı"na katıldı - Son Dakika

Mitsubishi Electric, "Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı"na katıldı

01.07.2021 10:38
Mitsubishi Electric,

Mitsubishi Electric, Hannover Fairs Turkey'in dijital etkinlik platformu Connection Days üzerinden düzenlenen Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı'na "Premium Sponsor" olarak katıldı.

Mitsubishi Electric, Hannover Fairs Turkey'in dijital etkinlik platformu Connection Days üzerinden düzenlenen Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı'na "Premium Sponsor" olarak katıldı.

Şirket açıklamasına göre, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ünsalan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Otomasyonun Yükselişi: Hyperautomation" oturumunda konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, robot teknolojileri alanındaki öngörülerini ve robotik sistemlerdeki gelecek trendlerini katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Bizel, fabrika otomasyon sistemlerinde otomatik üretimin her zaman hayal edilen bir durum olduğunu belirterek, "Büyük bir üretici firma olarak kendi üretim bantlarımızda yaklaşık 2013 yılından beri e-F@ctory adını verdiğimiz farklı bir yapılanma ve üretim algoritması kullanıyoruz. Aslında o yıllara kadar çok uzun bir zaman otomatikleşmiş, içerisinde insan olmayan, fabrika otomasyon sistemlerinin bütün model ve yapılarının kullanıldığı, sanayinin üçüncü evresinin bitmek üzere olduğu bir fabrika üretim yapısına sahiptik. Ancak 2013 yılından sonra tüketicinin fikirlerinin ve taleplerinin değiştiğini fark ettik. Özellikle son zamanlarda fabrikaların içinde otomatikleşmiş hatlardan daha ziyade robotla beraber esnek çalışabilen, içinde insanın da olduğu hatlardan bahsedilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Sanayinin yeni evresinde robotlarla birlikte kurgulanacak fabrikaların dönüşüm sürecinde yapay zekanın temel taşlardan birisi olacağını aktaran Bizel, şunları kaydetti:

"Nagoya Works-Kani fabrikamızda robot ve otomatik sistemler insanlar ile çalışıyor. Ancak burada bahsi geçen robot ve insan, daha önce rastladığımız çalışma tarzlarına göre farklı çalışıyorlar. İnsan iş gücünden daha ziyade bilinç ve algılarıyla esnek üretimin direktörlüğünü yapan bir pozisyonda yer alıyor. Robotlar ise öğrenmeye açık, yaptıkları çalışmalardan bazı çıkarımlar yapıp, birlikte çalıştığı insan veya diğer makinelerle daha etkileşimli olarak yapay zeka teknolojileri ile konuyu öğrenip çalışan bir yapıda var oluyor. Bizim asıl hayalimiz fabrika içerisinde kendi kendine hareket eden ve serbestliğe sahip robot yapılarına sahip olmak."

"Robotik teknolojiler pek çok firma için maliyetli yatırımlar"

Sanayinin yeni evresinde robotlarla birlikte kurgulanacak fabrikaların dönüşüm sürecinde, yapay zekanın temel taşlardan biri olacağını kaydeden Bizel, "Robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak biz de ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Yapay zeka ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikalardaki robot nüfusunun artık bir rekabet göstergesi olmadığını belirten Bizel, şu ifadeleri kullandı:

"Robotik teknolojiler pek çok firma için maliyetli yatırımlar. Taylorizmin hakim olduğu üretim hatlarına sahip bir işletmenin robot teknolojilerine sahip olması önemli bir övünç kaynağıydı ve üretimde robotik hatta sahip olmak sizin kalitenizin güvence altına alındığını ifade ediyordu. Çünkü dikkat gerektiren otomatikleşmiş işlerde insanlar hata yapabilir. Bu anlamda geçmişte bir robot kadar üretim kalitesini taçlandıracak bir unsur yoktu, ancak artık fabrikada robota sahip olmak eskisi gibi bir anlam ifade etmiyor. Tüketici kararları günümüzde hiç olmadığı kadar çok hızlı değişiyor, dolayısıyla ürün de hızla değişiyor. Eski robotların bu değişen taleplere yanıt vermesi çok mümkün değil. Bu bağlamda, hücresel robot otomasyonunun gelecekte fabrika içerisine ne kadar entegre edildiği yeni standartları belirleyecek gibi görünüyor."

Hannover, Fabrika, Turkey, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, 'Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı'na katıldı - Son Dakika Ekonomi


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