Mitsubishi Electric, "evden uzaya" kadar uzanan çok geniş bir alanda ileri teknoloji çözümleriyle dikkati çekiyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, daha iyi bir gelecek için değişim hedefi doğrultusunda 95 yılı aşkın süredir ileri teknolojisiyle toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışan marka, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de "evden uzaya" kadar uzanan çok geniş bir hizmet alanına sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, daha iyi bir gelecek için değişimi hedefleyen kurumsal felsefeleri "Changes for the Better" doğrultusunda çevre dostu küresel bir şirket olarak yol aldıklarını belirtti.

Markanın 95 yılı aşkın süredir yüksek teknolojisiyle dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak için çalıştığını aktaran Saraçoğlu, "Markamız, Türkiye'de klimadan asansör ve yürüyen merdivene, fabrika otomasyonundan ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden görsel veri sistemlerine, ulaştırmadan enerji sistemlerine, yarı iletken cihazlardan otomotiv ekipmanlarına, havalimanlarına özel radar teknolojilerini de kapsayan kamu sistemlerinden uydu ve uzay sistemlerine kadar pek çok farklı kulvarda faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'in, Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikasını yüksek potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye'de kurarak 2017 sonunda üretime başladığını vurgulayan Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 382,5 milyon TL sermayeyle, 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen bu fabrika ile Türkiye, Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi. Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile tasarlanan fabrikamızda, Türkiye ve Avrupa için Avrupa Birliği mevzuatının gerekliliklerini karşılayan, yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiliyor. Türkiye ve Avrupa pazarında klima ve soğutma sistemleri segmentini büyütmeyi hedefleyen Mitsubishi Electric, 2019 yılında Türk iklimlendirme sektörüne yönelik ürün gamını genişletmek amacıyla önemli bir hamle daha yaptı. Bu yıl itibarıyla Mitsubishi Electric Türkiye olarak, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. için satış ve satış sonrası hizmetleri sunmaya başladık."

Depremde yüksek güvenlik sağlayan yapay zekalı asansörler

Şevket Saraçoğlu, son yıllarda Mitsubishi Electric'in asansör ve yürüyen merdiven sektöründeki faaliyetlerini daha da geliştirdiğini belirterek, "Hızlı, konforlu, emniyetli ve yüksek enerji verimliliğine sahip asansör ve yürüyen merdivenleri ile dünya genelinde büyük projelere katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, Türkiye'de de çok sayıda prestijli projede dikkati çekiyor. Özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sisteminin kullanıldığı asansörlerde yer alan back up sistemi ile deprem ve elektrik kesintisi gibi durumlarda asansörün en yakın katta durması ve yolcuların güvenle tahliye edilmesi sağlanıyor. Güvenliğin yanı sıra çevreye dost yaklaşımıyla da öne çıkan Mitsubishi Electric asansörleri, ısı enerjisinin bina elektrik şebekesine kullanılabilir enerji olarak geri verilmesine imkan tanıyan özel sistem sayesinde yılda yüzde 35'e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sanayisine Sanayi 4.0'ın gerekliliklerini anlatabilmek için Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen etkinliklerde sanayicilerle bir araya geldiklerini aktaran Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki büyük ölçekli şirketlerin ve KOBİ'lerin Sanayi 4.0'a uyumlu dijital fabrikalar hayata geçirmek için alınacak yatırım kararlarında yakın gelecekte artış yaşanacağına inanıyoruz. Biz de Sanayi 4.0'a yanıtımız olan e-F@ctory konseptimiz ile Türk sanayisinin geleceğin dijital fabrikalarına şimdiden hazır olması için çalışıyoruz. Bu konsept kapsamında bir fabrikayı yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurmak ve kurmadan önce bir sanal fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikayı ve üretimi test etmek mümkün. Ayrıca, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde robot eğitim merkezi kurulmasına katkı sağladığımız eğitime destek projemize devam ederken, üniversite etkinliklerine de katılarak geleceğin mühendis adaylarına vizyoner bir bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz."

İnsanla iş birliği içinde çalışan robotlara yatırım yapıyor

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Saraçoğlu, "Üretim bandındaki birçok işi yapabilen, insan kolu ya da eline yakın hassasiyete sahip robotlarımız, özellikle zor ve tehlikeli alanlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından da fabrikalara yüksek katma değer sağlıyor. Örneğin, insanla iş birliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serimiz güvenlik nedenlerinden ötürü koruyucu bariyerlerin arkasına yerleştirilmesi gereken endüstriyel robotların aksine bir üretim ortamında insanlarla yakın çalışmalarda bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Otomasyon teknolojileri ile sadece sanayiye değil, dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelere de yüksek katma değer sağladıklarını vurgulayan Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric'in Marmaray BC1 Boğaz Geçiş Projesi kapsamındaki hizmetleri; ileri teknoloji ürünü otomasyon ekipmanları, mühendislik ve tasarım, projelendirme, yazılım programlama, donanım montajı, devreye alma, eğitim ve servis desteğinden oluşuyor." yorumunu yaptı.

Antalya Havalimanı'nda güvenli uçuş teknolojisi

Mitsubishi Electric'in kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirilen radar teknolojisinin Antalya Havalimanı'nda da uygulandığını aktaran Saraçoğlu, "Terminal Doppler Lidar Sistemi olarak adlandırılan bu radar teknolojisi, havalimanlarında rüzgar değişiminden kaynaklanan hava yolu kazalarının daha etkin bir biçimde önlenebilmesi için geleneksel sistemlerden farklı olarak yalnızca yağış sırasında değil, açık havalar da dahil tüm hava koşullarında tespit yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzay araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric'in bugüne kadar 500'den fazla yerli ve uluslararası uydunun üretimine baş yüklenici veya temel alt yüklenici olarak iştirak ettiğini bildiren Saraçoğlu, Türkiye'de de Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric'in, Türkiye ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Mitsubishi Electric'in "evden uzaya" kadar hizmet verdiği tüm sektörler için ileri teknoloji ile donatılmış, enerji verimli, çevre dostu, uzun ömürlü ve akıllı ürün, sistem ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceğini aktaran Saraçoğlu, "Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz her alanda artan bir ivme ile mevcut konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.