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Mitsubishi Electric geleceğin otomasyon ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Mitsubishi Electric geleceğin otomasyon ihtiyacını karşılıyor

23.08.2021 12:51
Mitsubishi Electric geleceğin otomasyon ihtiyacını karşılıyor, System.String[]

Mitsubishi Electric, üretimin her aşamasında kolaylık sağlayan fabrika otomasyon sistemleri ile Türk sanayisine yüksek katma değer sunuyor.

Mitsubishi Electric, üretimin her aşamasında kolaylık sağlayan fabrika otomasyon sistemleri ile Türk sanayisine yüksek katma değer sunuyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, AC Servo sürücü ve AC motor ürün grubunda Melservo serisiyle hibrit bir çalışma prensibi benimseyen şirket, mekanik ve elektronik sistemlerin uyumlu bir şekilde çalıştırılmaları için zaman alan ve ayrıntılar içeren işlemleri en aza indiren çok sayıda yenilikçi ve kullanıcı dostu hareket kontrol sistemlerini Türk sanayinin kullanımına sunuyor.

Hareket kontrol sistemleri ve bunları kontrol eden yazılımlar, hareketi sağlayan servo motorlar, motoru ve sürücüyü kontrol eden sürücüler ve birden fazla sürücünün nereye gideceğini kontrol eden hareket kontrolcüleri gibi birbirini tamamlayan birçok üründen oluşuyor.

Mitsubishi Electric, Melservo serisi AC Servo sürücü ve AC motorları, makine üreticileri ve son kullanıcıların üretim güvenliğini ve verimliliğini artırma hedefiyle geliştiriyor. Geleceğin otomasyon ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak donanım ve teknolojisiyle sektörde büyük fark yaratan bu seri, "daha uygun maliyet daha gelişmiş enerji verimliliği" hedefi doğrultusunda üretim proseslerinin 21. yüzyılın yenilikçi yaklaşımlarına entegre edilmesine olanak tanıyor.

Denetleme ve düzenleme süreçlerini sıfır hata ile sürdürme amacıyla sektöre kazandırılan Melservo-J4 serisi, standart olarak gelen mutlak enkoder 22 bit çözünürlüğüyle ilerleme başına 4 milyondan fazla darbeye karşılık veriyor.

Kusursuz gerçek çalışma özellikleri sayesinde ise yüksek seviye makine performans gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan maksimum pozisyonlama hassasiyeti ve işleme hızı sunuyor. Kabin alan kullanımı için tek, çift ve üç eksenli sürücü alternatifi sağlayan Melservo-J4 serisi, en iyi makine performansı elde etmek için tüm gerekli koşulları bir araya getiriyor.

Mitsubishi Electric'in sürücülerinde kullanılan servo motorların dijital ikizi kendisine bir model çıkarıyor. Bu dijital ikiz sayesinde pozisyon kontrolü, hız kontrolü, akım kontrolü ve akış döngülerine önceden kat sayılar yerleştiriyor. Bu sayede çok daha hassas ve çok daha kontrollü bir döngüde hareket sağlanabiliyor.

Normal bir PC üzerinden optimum kontrol ve hızlı ayar imkanı

Tek bir ünite ile rotary motorları, lineer motorları ve doğrudan tahrik motorlarını çalıştırılabilen Melservo-J4 serisi servo sürücüler işlevselliği esneklikle buluşturuyor. Farklı motorlara rahatlıkla ve kolayca kolaylıkla bağlanabilen servo sürücüler geniş kapsamlı yazılımlarıyla cihazların programlanması ve yapılandırılması işlemlerini çok pratik hale getiriyor.

Kullanıcı dostu yazılımıyla öne çıkan seri, MR Configurator2 programlama aracıyla kullanışlı bir şekilde devreye alma ve teşhis işlemleri yapılmasına imkan tanıyor. Kalibrasyon, izleme, teşhis, parametrelerinin okunması, yazılması ve test işlemlerinin standart bir PC üzerinde kolayca yapılabilmesinin yanı sıra optimum kontrol ve kısa ayar süresi sağlıyor.

Mitsubishi Electric'in yeni jenerasyon servo serisi olarak 2021 yılı sonunda ürünler arasında yerini alacak Melservo-J5, 3,5 kHz'lik hız frekans yanıtı ile üretim makinelerinin döngü süresini azaltan endüstri lideri bir servo sürücü olarak ön plana çıkıyor.

Yüksek çözünürlüklü enkodere sahip rotary servo motorlar, tork dalgalanmasını azaltarak istikrarlı kontrol sağlıyor. Servo sürücüler, yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli kontrol sunan tam sürücü çözümleri sağlamak için CC-Link IE TSN network'e bağlanabiliyor.

Mitsubishi Electric geliştirdiği haberleşme ağı CC-Link IE'nin gelecekte zamana duyarlı yani TSN (Time Sensitive Network) olacağını öngörüyor ve Hareket Kontrol Sistemlerinde TSN fonksiyonuna da yer veriyor.

TSN sistemleri sayesinde enformasyon sisteminin getirdiği veri ve sorgu yükü ile endüstriyel sistemlerin kontrolü artık tek bir hat üzerinden gerçekleşecek. Bu durum ise sistemin esnek ve Sanayi 4.0'a hazır olmasını sağlayacak.

Fabrika, Enerji, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric geleceğin otomasyon ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika Ekonomi


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