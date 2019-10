Mitsubishi Electric GITEX'te

Mitsubishi Electric "Geleceğin Enerjisi Ödülü"nü aldığı GITEX Teknoloji Haftası'nda akıllı teknolojileriyle dikkati çekti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket bu yıl 39'uncusu düzenlenen GITEX Teknoloji Haftası'na "Akıllı Mitsubishi Electric" temasıyla katıldı.

"Evden uzaya" kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleriyle sanayiye yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, 6-10 Ekim'de Dubai'de gerçekleştirilen GITEX Teknoloji Haftası'nda sektör oyuncularıyla bir araya geldi.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'daki en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak bilinen organizasyonda Aquatoria Akıllı Su Çözümü, Robot ve Akıllı Fabrika Çözümü e-F@ctory, Veri Merkezi IT Soğutma Çözümleri, Yüksek Hızlı Asansör Sistemleri, Bina Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Bariyersiz Bilet Ücreti Toplama Çözümü ve Yapay Zeka Video Analiz Çözümleri'ni sergileyen Mitsubishi Electric, katılımcılara Türk Kahvesi yapıp ikram eden insan eli hassasiyetine sahip robotuyla etkinliğe renk kattı.

GITEX Teknoloji Haftası kapsamında organize edilen ödül töreninde IT Soğutma Sistemleri çözümü i-FX Serisi ile "Geleceğin Enerjisi Ödülü"nü alan Mitsubishi Electric, i-FX Serisi'nin sunduğu yüksek verimliliği de sektör profesyonellerine anlattı.

Eksi 20°C ile artı 55°C arası dış mekan ısılarında çalışabilen inverter vidalı kompresörlere sahip hava soğutmalı soğutucu çözümü i-FX Serisi, 383 ila 1697 kW arası kapasiteyle çalışabiliyor. Konforlu soğutma uygulamaları alanında çevre dostu yeniliğin öncüsü olmak için dizayn edilen bu seri, en karmaşık projelerde dahi en üst seviye verimlilik sağlamasıyla dikkati çekiyor.



Üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotlar sağladıkları hız ve kolaylıklarla günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldi. Bu noktada fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında iddialı bir oyuncu olarak öne çıkan dünya devi Mitsubishi Electric, robotları ile endüstride daha esnek bir üretimi, üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmayı ve ihtiyaç olan her yerde robot teknolojisinin kullanılmasını mümkün kılıyor.

Etkinlik kapsamında hızlı ve hassas robotlarla sanayicilere sağladığı yüksek katma değeri anlatan Mitsubishi Electric, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışabilen robotlarını tanıttı.

Kompakt yapıları ile istenildiği zaman fabrikanın her alanına taşınabilen bu robotlar, böylelikle esnek bir üretim alanı sağlıyor.



Akıllı şehirlere özel enerji tüketimini azaltan çözüm "Aquatoria"

Şehir suyu şebekeleri için yapay zeka teknolojisini kullanarak su şebekesi ve dağıtımının her adımında sürecin hassas şekilde kontrolünü sağlayan bir akıllı yazılım çözümü olan Aquatoria, kalitesi kanıtlanmış otomasyon teknolojileri ve uyarlanabilir kontrol algoritmaları sayesinde ekipman işletimi sırasında verimsizlikleri belirliyor.

Bu sayede aktif pompalama istasyonları kontrol edilip basınç uygun şekilde düzenlenebiliyor ve otomatik olarak optimize edilebiliyor. GITEX Teknoloji Haftası'nda akıllı şehirler için kritik önem taşıyan enerji tüketimini büyük oranda düşüren Aquatoria çözümü ile dikkat çeken Mitsubishi Electric, bu teknoloji sayesinde sızıntıları ve bakım gereksinimlerini azaltıyor olmasıyla da öne çıktı.



Çin'de yer alan Shanghai Tower'a 2016 yılında dünyanın en hızlı asansörünü kuran Mitsubishi Electric, 2'nci kattan 119'uncu kata çıkmak isteyen asansör kullanıcılarını saniyede 20,5 metre (73,8 km/sa) hız ile 632 metre mesafeye 53 saniyede çıkarabiliyor.

GITEX kapsamında bu gelişmiş teknolojili yolculuk deneyimini "Sanal Gerçeklik Deneyimi" olarak sergileyen Mitsubishi Electric, asansör kullanıcılarına sunduğu yüksek kalitedeki konfor ve güvenliği etkinlik ziyaretçilerine de yaşatmış oldu.



Mitsubishi Electric'in GITEX Teknoloji Haftası'nda tanıtılan bir diğer çözümü olan Bina Yönetim ve Kontrol Sistemleri (BMS), binalarda havalandırma, aydınlatma, ısıtma, alarm takibi, asansör sistemleri, enerji sistemleri, yangın sistemleri ve güvenlik sistemlerini kontrol etmeye imkan tanıyor.

Mitsubishi Electric'in yüksek kaliteli sistemlerinden biri olan BMS, aynı zamanda akıllı raporlama, kolay bakım, erken sorun tespiti ve arttırılmış işletme verimliliği gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Kablosuz iletişim teknolojisi ile yolcuların okuyucuya kart okutmasına gerek kalmadan bariyersiz ücret toplanmasını hedefleyen ve kullanıcıların yalnızca alandan geçmesini yeterli kılan bu çözüm, tekerlekli sandalye ve yürüteç kullanıcılarının yanı sıra bavulu olan kullanıcıların da rahatlıkla geçiş yapabilmesine olanak tanıyor.

Etkinlik kapsamında yoğun ilgi gören Mitsubishi Electric'in Bariyersiz Ücret Toplama Çözümü'nde her yolcunun izin durumu ve gideceği durağı gösteren işaretler, kendi önlerinde yer alan zeminde görüntüleniyor.



Tehlike anında kişileri algılayan yapay zeka video analizi

Mitsubishi Electric'in GITEX'te sergilediği bir diğer teknolojisi ise Yapay Zeka Video Analizi Çözümleri oldu.

İnsanların ya da eşyaların özelliklerini fark eden, otomatik olarak hareketlerini, durumlarını, diğer bilgilerini ve güvenlik kayıtlarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek algılayan Yapay Zeka Video Analizi Çözümleri, bu sayede yardıma ihtiyacı olan bireyleri algılıyor ve aynı zamanda şüpheli davranışları ve diğer potansiyel sorunları önceden fark edebiliyor.



Küçük bilgisayar odalarından geniş veri merkezlerine kadar pek çok farklı alanda tam kapsamlı IT Soğutma Sistem Çözümleri sunan Mitsubishi Electric, yüksek kaliteli çözüm yelpazesi ile veri merkezi uygulamalarında teknik liderliğini kanıtlıyor. IT soğutma uygulamaları için performansı optimize eden ve yüksek güvenilirliği garantileyen ücretsiz soğutma teknolojisi, akıllı ısı geri kazanım sistemleri, gelişmiş kontrol mantık birimi gibi sistemlere sahip yüksek verimliliğe sahip soğutucular sunan Mitsubishi Electric, IT Soğutma çözüm yelpazesi kapsamındaki ürünlerini de GITEX'te sergiledi.

Veri merkezi yönetim sistemleri ile entegre edilebilen IT Soğutma Çözümleri, birlikte çalıştığı soğutma sisteminin tüm parçalarını kontrol ederek en yüksek performansı ve önleyici bakımı sistemin tüm kullanım ömrü boyunca olabilecek en yüksek kalite optimizasyon sistemleri ile güçlendiriyor.