Mitsubishi Electric'in, Melfa Assista cobotları akıllı üretim anlayışını bir üst basamağa taşıyor

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri çatısı altında geliştirilen Melfa Assista cobotlar, otomasyonun geleceğinde çığır açan özellikleriyle akıllı üretim anlayışını bir üst basamağa taşıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve yazılım dünyasında meydana gelen gelişmelere paralel olarak hayata giren kolaboratif robotlar diğer bir deyişle cobotlar, tüm dünyada farklı üretim alanlarında büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Programlanması kadar kullanılması da kolay olan ve insanla birlikte çalışmaya imkan tanıyan cobotlar, gelişen yazılımsal süreçleri ve mekanik donanımlarıyla üretimde performans ve verimliliği artırıyor.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri çatısı altında geliştirilen Melfa Assista cobotlar, otomasyonun geleceğinde çığır açan özellikleriyle akıllı üretim anlayışını bir üst basamağa taşıyor. Pek çok farklı sektörde kullanılarak üretimde esneklik, sezgisellik, hız ve verimlilik sağlayan Melfa Assista cobotlar, operatörlerle güvenli bir şekilde çalışıyor, operatör yokken de endüstriyel robot kadar hassas çalışabiliyor. Robotik üretim sistemlerinin toplam sahip olma maliyetini azaltan ve en önemlisi de insan iş gücünü asiste eden bu akıllı sistemler, üretime hibrit bir perspektif kazandırıyor.

Tek bir kasadan oluşmasına karşın birden fazla hareketi sürekli olarak yerine getirebilen ve insan iş gücüne efektif bir fayda sunan cobotlar, bu sayede esnekliğe ek olarak üretim proseslerinde hız ve verimlilik sağlıyor. Sadece üretim hattında değil farklı birçok hizmet ve ürün alanında da kullanılan cobotlar, sistem mekaniği gereği aynı hareketi çok kez tekrar edebildiğinden insanın yüzlerce katı iş yapabiliyor ve işletmelerin üretim kapasitesini artırarak rekabet avantajı sunuyor. Fabrika otomasyon sektörünün teknoloji öncülerinden Mitsubishi Electric, farklı sektörlere çözüm sağlayan Melfa Assista cobotlarıyla insan gücü için optimize edilen desteğin yanı sıra kısa ve uzun vadede yatırım getirisi sunuyor. Ayrıca kesintisiz üretim ve standardize edilmiş kalite sağlıyor.

Operasyon düğmeleriyle el paneli ihtiyacı ortadan kalkıyor

Kolay programlama ve sistem konfigürasyonu sayesinde en basit işlerden en kompleks yapıdaki uzmanlık gerektiren faaliyetlere kadar her alanda çalışan Melfa Assista, pratik şekilde komutu alma ve uygulama özelliğiyle dikkat çekiyor. İnovatif ayrıcalıklarıyla endüstriyel alanda fark yaratan teknoloji, kolay kontrol ile insan iş gücünün doğru noktalara kanalize edilmesine yardımcı oluyor. Robot kolundaki işlem düğmeleri Melfa Assista'nın kolayca kontrol edilmesini sağlarken programlama ve öğretim için el paneli ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Programlama bilgisi olmadan sofistike işlere imza atılıyor

Profesyonellerle birlikte çalışan ve en zorlu görevleri üstlenen Melfa Assista, RT Visual Box (Mühendislik Yazılımı) ile operatörlerin tutucuları gibi çevre ekipmanları sezgisel ve kolay bir şekilde kurmasını sağlıyor. Melfa Assista kurulum sihirbazı, operatörlere daha pratik ve sezgisel bir metodoloji sunuyor. RT-Visual-Box ile programları görsel olarak oluşturabilmeyi sağlayan Melfa Assista, karmaşık süreçleri nötralize ederken kullanımı sırasında uzmanlık bilgisi de gerektirmiyor. Teknolojisinde yer alan görsel programlama yazılımı, "görsel destekli öğretim" sunan ara yüzü sayesinde operatörlerin robotu kolayca programlayabilmelerine imkan tanıyor.

Melfa Robot Partners olarak bilinen bir grup kuruluş tarafından geliştirilen tutucular, parmaklar, görüş ve diğer çevre birimleri gibi çok yönlü bileşenleri sunan Melfa Assista, bu araçlar aracılığıyla uygulamaların kolayca kurulup yapılandırılmasını sağlıyor.