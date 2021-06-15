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Mitsubishi Electric Klima Sistemleri'nden yaz kampanyası - Son Dakika

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri'nden yaz kampanyası

15.06.2021 12:25
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri'nden yaz kampanyası, System.String[]

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, yaz mevsiminin gelmesiyle klima satın almak isteyenlere yönelik bir kampanya başlattı.

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, yaz mevsiminin gelmesiyle klima satın almak isteyenlere yönelik bir kampanya başlattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, üstün performansa ve ileri teknolojiye sahip, yüksek enerji tasarruflu, sessiz ve uzun ömürlü Mitsubishi Electric klimalar, "Bambaşka Bir Hava" temasıyla başlatılan yaz kampanyası kapsamında tüketicilere çok özel fiyatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında Legendera, Kirigamine Zen, EnviroME, HareME model klimalar ve Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları yer alıyor. İklimlendirme sistemlerini konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek standardını ifade eden Mitsubishi Electric Kalitesi (Mitsubishi Electric Quality-MEQ) anlayışıyla üreten Mitsubishi Electric'in yaz kampanyası 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Plasma Quad Plus teknolojisiyle havayı temizleyen Legendera model klimalar, üstün performansı ve ödüllü tasarımıyla mekanın havasını baştan sona değiştiriyor. Yüksek enerji verimlilik özelliği ve gelişmiş filtre sistemiyle dikkat çeken Legendera serisi, sahip olduğu yapay zeka algoritması ve "3D i-See Sensör" isimli mekan tarama teknolojisiyle ortamdaki kişilerin vücut sıcaklığını algılıyor. Good Design ödülüne ve bu ödüle sahip tasarımlar arasında yapılan en iyinin sınıflandırmasında da ayrışarak "En İyi 100 Tasarım Ödülü"ne layık görülen Legendera serisi, yakut kırmızısı, kuzguni siyah, inci ve duru beyazı gibi dört farklı renk seçeneği ve renk katmanlarındaki derinlikle modern tasarımların bir parçası olarak dekorasyona uyum sağlıyor.

Estetik ve modern Kirigamine Zen serisi klimalar, şık ve sade tasarımıyla tüm mekanlarda dekorasyona uyum gösteriyor, sessiz çalışma özelliğiyle de çocuk odası dahil her yerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Üstün performansının yanı sıra sezonsal verimlilik kriterlerine göre soğutmada A+++ sınıfına ulaşan enerji verimliliğiyle dikkat çeken Kirigamine Zen, ev, ofis veya yazlıklarda enerji maliyetlerini azaltıyor.

Segmentindeki en kompakt hacme sahip ödüllü klimalar

Mitsubishi Electric'in iklimlendirme sektöründeki köklü deneyimini tüketici beklentileriyle bir araya getirerek tasarladığı EnviroME serisi klimalar, segmentindeki en kompakt hacme sahip iç ünitesiyle farklılaşıyor. Klimanın mekanın dekorasyonuyla bütünleşmesini sağlayan ince ve küçük iç ünitesiyle minimal bir tasarıma sahip olan EnviroME klimalar, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin de sahibi. Aynı görsel tasarım altyapısına sahip Türkiye'nin en geniş kapasite yelpazesine sahip seri, her mekanda aynı konsept tasarımın uygulanabilmesini destekliyor.

Yaklaşık yüzde 82 daha düşük CO2 eş değeri emisyonuyla çevre dostu klima

Sezonsal verimlilik kriterlerine uygun, çevreci R32 gaz kullanılan ve düşük CO2 eş değeri emisyonuna sahip HareME klimalar ise hem çevreyi hem de cebi koruyor. Sürdürülebilirliğin ön koşulu olan CO2 salımını azaltmak amacıyla yeni HareME klimada ayrıca önceki seriye göre yaklaşık yüzde 82 daha düşük CO2 eş değeri emisyonu bulunuyor. Sessizliğiyle öne çıkan HareME klimalar, minimal iç ünitesi sayesinde küçük ve dar alanlarda da kuruluma imkan tanıyor ve dekorasyona sade bir dokunuş sağlıyor. Klimaya opsiyonel olarak eklenebilen yüksek performanslı Gümüş İyon Filtresi de sahip olduğu üç etken kademeyle havada bulunabilecek polen ve diğer alerjenleri etkisiz hale getirebiliyor.

Lossnay ısı geri kazanımlı cihazlarla yüzde 100 taze hava

Kapalı alanda sanki doğadaymış gibi taze hava konforunu yaşatan Lossnay havalandırma cihazları da indirimli fiyatlarla kampanyaya dahil. Lossnay cihazların yüksek verimli filtresi de kampanya boyunca hediye ediliyor. Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları, odadaki sıcaklığı ve nemi büyük ölçüde korurken havanın tazelenmesine yardımcı oluyor ve iç mekanlara yüzde 100 taze hava sağlıyor. Taze hava sağlarken atmosferik ve kömür tozları, polen ve alerjenlerin iç ortam havasına karışmasını da engelleyen Lossnay cihazları, sessizlik, yüksek verim ve konfor özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Bambaşka, Haziran, Enerji, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric Klima Sistemleri'nden yaz kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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