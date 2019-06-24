Son Dakika Haberleri: Mitsubishi Electric, 'Maisart' ile iki yeni fonksiyon geliştirdi
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Mitsubishi Electric, 'Maisart' ile iki yeni fonksiyon geliştirdi

2 saat önce

Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.

Mitsubishi Electric, 'Maisart' ile iki yeni fonksiyon geliştirdi , System.String[]
Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:43 
Ekonomi
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