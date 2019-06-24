Mitsubishi Electric, 'Maisart' ile iki yeni fonksiyon geliştirdi
2 saat önce
Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.
Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:43
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