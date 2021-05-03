Mitsubishi Electric, MAISART teknolojisi ile robotlara ruh katıyor - Son Dakika

Mitsubishi Electric, MAISART teknolojisi ile robotlara ruh katıyor

03.05.2021 11:07
Mitsubishi Electric, MAISART teknolojisi ile robotlara ruh katıyor, System.String[]

Mitsubishi Electric, tescilli MAISART teknolojisinin ışığında gelecekte robotlara ruh ve bilinç yüklenip yüklenemeyeceği konusunu gündeme getiriyorMitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 1980'li yıllarda başladığı robotik alanındaki çalışmalarını hızlandırarak çağın...

Mitsubishi Electric, tescilli MAISART teknolojisinin ışığında gelecekte robotlara ruh ve bilinç yüklenip yüklenemeyeceği konusunu gündeme getiriyor

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 1980'li yıllarda başladığı robotik alanındaki çalışmalarını hızlandırarak çağın ötesinde hassas, hızlı, dar alanda çalışabilecek ve aynı zamanda insanlarla iş birliği yapabilecek robotlar geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, yapay zeka algoritmasına sahip robotların üretimde sağladığı avantajlara değinerek, "Mitsubishi Electric olarak, 1980'li yıllarda başladığımız robotik alanındaki çalışmalarımızı hızlandırarak çağın ötesinde hassas, hızlı, dar alanda çalışabilecek ve aynı zamanda insanlarla iş birliği yapabilecek robotlar geliştiriyoruz. Sanayi 4.0'a yanıt veren dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ve şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlayan tescilli AI markamız olan MAISART (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology) teknolojimizle birçok çalışmada yer alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bizel, "Yapay zeka ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlıyoruz. Robotlar, önceden örneğin sadece bir aracın gövdesini değiştirirken artık lambaların yerleştirilmesi ya da ses sisteminin kurulması gibi insan eliyle yapılabilen daha hassas işleri tamamlayabiliyorlar. Robotlar, basit ve kaba işlerden giderek daha komplike ve ince işleri yapabilir hale geldiler. Yakın gelecekte de robotlardan beklenen en büyük değişiklik hareket teknolojisi alanında olacak. Yapay zeka algoritmasına sahip robotlardan ürünün yerini değiştirmesi, hassas, kusursuz ve daha esnek çalışması beklenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric'in kompakt yapay zeka, otomatik tasarım derin öğrenme algoritması ve ekstra verimli akıllı öğrenme uygulamalarını içeren özel yapay zeka teknolojisini "MAISART" markasıyla tek bir çatı altında topladıklarını aktaran Bizel, şunları kaydetti:

"Robotik alanında sesli kontrolden 3D görüntü uygulamasına kadar pek çok gelişme giderek hız kazanırken öne çıkan uygulamaların başında robot sistemlerinin yapay zeka ile geliştirilmesi geliyor. Mitsubishi Electric, tescilli MAISART teknolojisiyle şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlamak için çalışıyor. Bu teknolojimiz sayesinde beklenmedik arızaların önlenmesi ve arızaya yol açacak parçalar hakkında kullanıcıların önceden ikaz edilmesi mümkün hale geliyor. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Bu sayede fabrika ve tesislerde verimliliği artırmak üzere makinelerdeki beklenmedik durumları işaret eden makine anormalliklerinin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi sağlanıyor. Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor; öğrenerek performansını giderek artırıyor. Robotlarımızın öğrenme süresi de 5 saatten 1-2 saate kadar düştü."

Yapay zeka destekli robotlar ve insanlar iş birliği içinde çalışacak

Bizel, Mitsubishi Electric olarak Türkiye'de otomasyon içine entegre edilmiş robot teknolojisini sahiplenmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar genelde yalnız çalışan robotlar, bundan sonraki dönemde insanlarla birlikte çalışan insansı robotlar olarak karşımıza çıkacak. Genel kanının aksine dijitalleşmenin, insanların işsiz kalmasına yol açmayacağını, ancak insanların emek ağırlıklı işlerden zihinsel çalışmalara yönelmesini sağlayacağını söyleyebiliriz. Dijital dönüşümle birlikte işletmelerde yeni bir örgütsel yapının ve yerleşimin olacağı yönünde beklentimiz ağırlık kazanıyor. Bu noktada bir örnek vermek gerekirse; Japonya'daki Kani fabrikamızda 2003 yılında başlayan dönüşüm tecrübemizde, hat üretiminden dijital dönüşümle donatılmış hücresel üretim ve yüksek teknolojik sisteme geçtik. Burada da birçok çalışanın iş tanımının köklü şekilde değişeceğini gördük. Fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotlar, sağladıkları hız ve kolaylıklarla her geçen gün sanayide daha çok rol alarak çok olağan bir iş gücü haline geliyor. Gelecekte robotların insanlarla iş birliği halinde çalışacağı fabrikalar bizleri bekliyor. MAISART teknolojisinden aldığımız güçle Türkiye'de de üretim bantlarında insanla beraber çalışacak robot yatırımlarının bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyor ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz.

Robotun acı hissetmesini sağlamak için robota bir dokunma ve ağrı sinir sistemi yerleştirilen Japon üniversitelerindeki çalışmalarda robotların başkalarındaki dokunma ve acıyı anlayıp anlayamayacağı sorusunun yanıtı aranıyor. Eğer robotların hissetmeleri mümkün olursa empati ve ahlakın ortaya çıkıp çıkamayacağı da önümüzdeki dönemde tartışılacak gibi duruyor. Yapay olarak zeki robotlarla simbiyotik bir toplum inşa etmek mümkün olacak mı ve ağrıyı hissedebilen bir robot bu toplumun önemli bir bileşeni olabilecek mi? Bu tür robotlar fiziksel ve duygusal olarak insanlara yardım sağlayabilir mi? soruları soruluyor. Mitsubishi Electric olarak şunu söyleyebiliriz ki; bizim robotlarımıza kattığımız ruh tescilli yapay zeka markamız olan MAISART teknolojisidir. Gelecekte robotlarımızın yapay zeka teknolojileri içeren bir çeşit ruhu olacak ve insanla bu ruh birlikte hareket edebilecek."

Yapay Zeka, Türkiye, Fabrika, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, MAISART teknolojisi ile robotlara ruh katıyor - Son Dakika Ekonomi


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