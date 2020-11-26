Mitsubishi Electric, öğrencilerle dijital platformlarda buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Mitsubishi Electric, öğrencilerle dijital platformlarda buluşmaya devam ediyor

26.11.2020 10:29
Mitsubishi Electric, öğrencilerle dijital platformlarda buluşmaya devam ediyor, System.String[]

Mitsubishi Electric, İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından hayata geçirilen "Robot Olimpiyatları" etkinliğinde öğrencilerle buluşacak.

Mitsubishi Electric, İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından hayata geçirilen "Robot Olimpiyatları" etkinliğinde öğrencilerle buluşacak.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, "Robot Olimpiyatları"nda dijital fabrikalar ve robotlar konuşulacak.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, etkinlikte gerçekleştireceği "Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar" konulu sunumuyla IoT, yapay zeka ve robot teknolojileri konularına ışık tutacak.

Sanayi 4.0, dijital fabrikalar, robotlar ve kolaboratif robotlar konusunda öğrencileri bilgilendirmek için bugüne kadar pek çok saha etkinliğine katılan Mitsubishi Electric, pandemiyle birlikte önemli kurum ve üniversite iş birliğiyle hayata geçirdiği dijital etkinliklere devam ediyor. Mitsubishi Electric, son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl İTÜRO LITE adı ile dijital olarak düzenlenecek olan "Robot Olimpiyatları" etkinliğine katılacak.

Mitsubishi Electric'in inovatif ürün ve sistemlerinin paylaşılacağı sunum, 29 Kasım Pazar günü saat 15.00'te İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü Youtube kanalında canlı olarak izlenebilecek.

14 yıldır İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl İTÜRO LITE adı ile tamamen online konferans, panel ve workshoplardan oluşan bir etkinlik olarak 28-29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Fabrika, Robot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mitsubishi Electric, öğrencilerle dijital platformlarda buluşmaya devam ediyor - Son Dakika


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