Mitsubishi Electric, sanayiciler ve paydaşlarıyla online platformlarda buluşmayı sürdürüyor - Son Dakika

Mitsubishi Electric, sanayiciler ve paydaşlarıyla online platformlarda buluşmayı sürdürüyor

17.11.2020 10:59
Mitsubishi Electric, sanayiciler ve paydaşlarıyla online platformlarda buluşmayı sürdürüyor, System.String[]

Türkiye'deki sanayiciler ve altyapı projeleri için çözüm ortağı olan ve dijital dönüşüm alanında yatırımlar hayata geçiren Mitsubishi Electric, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) tarafından gerçekleştirilen "Sanayi Kürsüsü" etkinliğine katılım sağladı.

Türkiye'deki sanayiciler ve altyapı projeleri için çözüm ortağı olan ve dijital dönüşüm alanında yatırımlar hayata geçiren Mitsubishi Electric, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) tarafından gerçekleştirilen "Sanayi Kürsüsü" etkinliğine katılım sağladı.

Şirket açıklamasına göre, işletmelerin üretim hatlarının dijitalleşmesini ve bu sayede akıllı üretime geçmelerini sağlayan Mitsubishi Electric, etkinliklerde sanayicilerle buluşarak sektörel gelişmeleri ve marka olarak sundukları avantajları paylaşıyor.

Mitsubishi Electric, son olarak TİAD tarafından gerçekleştirilen "Sanayi Kürsüsü" etkinliğinde yer aldı. Robotik sistemler ve akıllı fabrikalar açısından Türkiye'deki durum, Endüstri 4.0 ve akıllı fabrika uygulamalarında son gelişmeler ile akıllı fabrika dönüşümünde eğitim sisteminin durumu konularının ele alındığı "Robotik Sistemler ve Akıllı Fabrikalar" başlıklı etkinliğe katılan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, şirketin fabrika otomasyon alanında yürüttüğü çalışmalar, robotik uygulamalar ve gelecekte sanayide yaşanacak gelişmelerden söz ederek sanayicilere önerilerde bulundu.

"Sanayiciler dijitalleşme yatırımları konusunda yüksek farkındalık sahibi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Bizel, sanayicilerin doğru zamanda, doğru dijitalleşme yatırımları gerçekleştirme konusunda yüksek farkındalık sahibi olduklarını belirterek, "Sanayicilerin rutin iş planlarının dışında kaynakları verimli kullanmaları çok önemli. Mitsubishi Electric olarak yalın üretim yapıyor ve sanayicileri bu yönde destekliyoruz. Bazı üretim hatlarında dönüşüm çok kolay yapılabilirken diğerlerinde çok ciddi yatırımlar ve değişiklikler yapmak gerekiyor. Hem insan kaynağı hem de makine imalatı konusunda oldukça avantajlı olan ülkemizdeki sanayiciler de dijital dönüşüme ayak uydurmak ve bilgi sahibi olmak konusunda çok istekliler. Bu potansiyel ve ilgi bizi çok sevindiriyor, çünkü dünyada çok zorlu bir rekabet ortamı var ve üreticilerimizin global çapta başarılı olmalarını istiyoruz. Eğer fabrikalarda dijital dönüşüm yapılmak isteniyorsa konuyla ilgili mutlaka bir departmanın kurulmasını ve her ekipten bir kişinin bu süreçte yer almasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeyle birlikte siber güvenlik konusunun da önem kazandığını vurgulayan Bizel, şunları kaydetti:

"Üretimde güvenlik açıklarının önüne geçmek için Asya'da Edgecross Konsorsiyum'a üyeyiz. Bu platformla, verilerin bulut ortamına taşınmadan yerinde işlenmesi sağlanıyor. Böylece, tüm dataların işlenmesinin ardından bulut ortamına taşınması ve dataların işlendiği yere tekrar dönmesi için harcanacak zaman ve maliyetten tasarruf ediliyor ve yüksek derecede güvenlik mümkün oluyor. Ar-Ge merkezlerimizde geliştirilen yeni yapay zeka algoritmasına sahip teknolojilerimizle güvenlik sorunlarını yerinde çözüyoruz. Geçen şubat ayından bu yana artık tüm robotik uygulamalarımız yapay zeka destekli olarak çalışıyor. Robotlarımız öğrendiği bilgileri sonraki uygulamalarda kullanıyor ve operatörlerin işi çok kolaylaşıyor. Yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlıyoruz.

Mitsubishi Electric, geçen yıl hareket planlama çözümleri geliştiren ABD'li bir teknoloji startupı olan Realtime Robotics'e yatırım yaptı. Realtime Robotics'in hareket yolu planlama çözümü, gerekli hesaplamaları gerçek zamanlı olarak uyguluyor. Türkiye'de bu çözümü kullanacağımız bir pilot projeye başladık ve yakın zamanda yerli bir firmanın üretim hattında çok önemli bir çalışmaya imza atacağız. Bu projede robotlarımız, hem kalite kontrolünü kendi kendine yapabilecek hem de üretimdeki değişimlere cevap verebilecekler. Yine geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin önde gelen bir elektronik eşya üreticisinin üretim hattında gerçekleştirdiğimiz 'dijital ikiz' uygulamamız sayesinde gerçek üretim hattına müdahale edilmeden üretime esneklik ve verim kattık. Örneğin yetkili bir kişi, üretim hattının dijital ikizinde gerçekte yapmak istediği üretimi sadece parametresini değiştirerek simüle edebiliyor ve hedeflenen üretimin gerçek olduğu zaman ne kadar verim ile çalışacağını fiziksel olarak üretime başlamadan görebiliyor."

"İnsanlar, emek ağırlıklı işlerden zihinsel çalışmalara yönelecek"

Bizel, yapay zeka ve dijitalleşmenin insanların işsiz kalmasına yol açmayacağını aktararak, "Dijitalleşmenin insanların işsiz kalmasına yol açacağını düşünmüyoruz. Sadece daha önce olduğu gibi iş kolları ve meslek tanımları değişiyor. İnsanlar, emek ağırlıklı işlerden zihinsel çalışmalara yönelecek. Bu noktada nitelikli insan kaynağı çok önemli. Biz de Mitsubishi Electric olarak, nitelikli insan kaynağı yetişmesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 27 üniversitede sistemlerimizi öğrencilerle buluşturuyor ve birçok üniversiteye robot sağlıyoruz. Aynı zamanda mühendislerle öğrencileri bir araya getirdiğimiz çalışmalarla da eğitime ve insan kaynaklarına katkı sağlıyoruz. Matematik öğrenilmeden yapay zeka konusunda bir gelişmeye imza atabilmek çok zor, bu nedenle eğitimde matematik gibi temel bilimlere ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Fabrika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, sanayiciler ve paydaşlarıyla online platformlarda buluşmayı sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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