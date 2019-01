Mitsubishi Electric, Sanayide ve Eğitimde Robotlara Yatırım Yapıyor

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen oyuncularından Mitsubishi Electric, sanayide ve eğitimde robotlara yatırım yapıyor.

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen oyuncularından Mitsubishi Electric, sanayide ve eğitimde robotlara yatırım yapıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0'a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veriyor. Bu konseptle yeni endüstri evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik kazandıran Mitsubishi Electric, üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan ileri robot teknolojisiyle de Türk sanayisine yüksek katma değer sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, robot kullanımının Türkiye'de hızla yaygınlaştığını belirterek, 4. sanayi evresinde Türk sanayisinin küresel pazarlardaki rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin artırılması için üretim kalitesinin yükselmesi ve maliyetlerin düşmesi gerektiğini kaydetti.



Bizel, Sanayi 4.0 evresinde fabrikaların en önemli gündem maddesinin, hızla değişen ve kişiselleşen insan ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak olduğunu, bu noktada Mitsubishi Electric'in Türk sanayisine geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurabilme imkanı tanıyan teknolojik çözümler sunduğunu bildirdi.



Mitsubishi Electric'in e-F@ctory konseptinin üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken, çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek evrimsel bir adım olarak öne çıktığını belirten Bizel, şunları kaydetti:



"Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek duruma geldiler. Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine e-F@ctory konseptimiz ile yanıt veriyoruz ve bu altyapı içinde robotlar çok önemli bir rol oynuyor. Günümüzde robotlar arası veri transferi giderek hızlanıyor ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyorlar ve bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar. Çünkü e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor."



Her sektöre uygun robotik çözümler



Tolga Bizel, Mitsubishi Electric'in otomotiv, ilaç, elektronik, beyaz eşya, gıda, paketleme ve eğitim gibi pek çok farklı sektörde insan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark yarattığını belirtti.



Bizel, "Mitsubishi Electric olarak robotlarımızla her türlü endüstriyel uygulamaya çözüm sunabiliyoruz. Minyatür bileşenlerin mikro montajı için paralel robot kollarından sızdırmaz muhafazalı 6 eksenli robotlara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Temiz odalardan kirli, yağlı ve tozlu ortamlara kadar her türlü ortamda görev alabilecek uygun bir robotumuz bulunuyor. Kompakt ve hafif robotlarımız ile eğitim ortamlarında uygulamalı öğrenimin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Kolay programlama ve simülasyon seçenekleri robotik alanına girişi kolaylaştırıyor ve esneklikte sınır tanımıyor. Mitsubishi Electric robotlar, standart gerçek zamanlı arayüzler ve kolay programlama sayesinde karmaşık üniversite araştırma projeleri dahil olmak üzere robotların manipülatör olarak kullanılmasına ilişkin her türlü seçeneğe imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.



Robotla eğitime destek



Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Bizel, Mitsubishi Electric'in Türkiye'de gelecekte otomasyon teknolojilerine yön verecek kişilerin yetiştirilmesine büyük önem verdiğini, bu kapsamda üniversitelerin mühendislik fakültelerine Robot Eğitim Merkezi kurulmasına katkı sağladıklarını ve pek çok farklı üniversite etkinliğine sponsor ya da konuşmacı olarak katıldıklarını aktardı.



Öğrencilerin çağın gelişen teknolojilerine uyum sağlayarak iş dünyasında tercih edilebilmelerine destek olmayı amaçladıklarını kaydeden Bizel, Mitsubishi Electric Türkiye olarak eğitime destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık

Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi

Araba Fiyatına Satılıyor! Bu Tespihler Altın ve Dolardan Daha Fazla Getiri Sağlıyor