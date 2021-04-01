Mitsubishi Electric, Scada ürün ailesini genişletti

Mitsubishi Electric, mevcut Maps Scada yazılım ailesinin bir tamamlayıcısı olarak "GENESIS64" seri adıyla iki yeni sistem izleme ve proses kontrolü yazılımını geliştirerek Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına yönelik Scada ürün ailesini genişletti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yeni geliştirilen yazılımlar, küçük üretim hatları için izleme ve kontrolden birden fazla tesise sahip büyük fabrikalar için izleme ve iş zekasına, proses otomasyonundan tesisat ve bina otomasyonuna kadar pek çok IoT ihtiyacını karşılayacak.

GENESIS64 Basic SCADA çözümü, küçük üretim hatlarının ihtiyaç duyduğu temel fonksiyonları sunan giriş düzeyi bir yazılım olarak, GENESIS64 Advanced SCADA ise fabrika, bina ve tesisatların geniş ölçekli takibi için tam özellikli bir SCADA yazılım paketi olarak geliştirildi.

Büyük sistem ihtiyaçlarına sahip müşteriler için geliştirilen "GENESIS64 Advanced SCADA", bulut bilişim tabanlı sunucusuz bir sistemin kurulmasına yardımcı olarak yedeklemeli, çoklu tesis veya diğer yüksek güvenlikli, büyük ölçekli sistemlerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracak.

Bu üst sınıf yazılım, akıllı gözlükler ve akıllı saatler gibi cihazlara da bağlanarak uzaktan izleme yapmak veya çalışma talimatlarını uzaktan vermek isteyen müşterileri desteklerken, ayrıca üretim dünyasındaki yeni normali destekleyen diğer bir özellik olarak operatörlerin izleme ekranıyla fiziksel temasının önlenmesine yardımcı olan yapay zeka destekli akıllı asistan hoparlörler sayesinde sesli komutlarla kullanılabilecek.

Müşterilere çözümlere erişim imkanı

Scada ailesinin yeni üyeleriyle birlikte Mitsubishi Electric'in müşterileri, 2019 yılında Mitsubishi Electric tarafından satın alınan ABD Merkezli Scada ve IoT analiz yazılım şirketi ICONICS, Inc. tarafından sağlanan Scada çözümlerinin erişimine sahip olacak.

Üreticiler, otomasyon ve proses kontrol sorunlarına çözüm bulunmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen ICONICS yazılım teknolojisiyle Mitsubishi Electric'in uçtan buluta kadar geniş bir yelpazedeki yazılım ürün ve hizmetlerinden oluşan fabrika otomasyon teknolojisinden faydalanabilecek.

Bu bütüncül entegrasyon, ilk olarak Mitsubishi Electric PLC'lerinden GENESIS64 SCADA yazılımına doğrudan bağlantıyla mümkün olurken, otomatik algılama sayesinde hızlı ve sorunsuz bir başlangıç sağlıyor ve OPC sunucusuna duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.