Mitsubishi Electric'ten çevreye dost ileri teknolojiler

Mitsubishi Electric, ileri teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak için kullanıyor.

Mitsubishi Electric, ileri teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak için kullanıyor.



Mitsubishi Electric açıklamasına göre, bu doğrultuda tüm faaliyetlerinde çevresel duyarlılığı önceliği olarak belirleyen şirket, yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümleriyle Türkiye'de çevre dostu binalar, fabrikalar ve altyapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağı olarak dikkati çekiyor.



Açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirketin, 100. yıl dönümü olan 2021 yılına kadar ürün kullanımından ve üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını yüzde 30'a varan oranda azaltmayı hedeflediğini bildirdi.



Sürdürülebilir dünyanın önündeki en önemli engelin iklim değişikliği olduğu bilinciyle hareket eden bir şirket olduklarını aktaran Saraçoğlu, markanın çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden "Eco Changes (Eko Değişim)" ilkesi çerçevesinde hem çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalıştığını kaydetti.



"Mevcut kaynaklar en verimli şekilde kullanılmalı"

Mitsubishi Electric'in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğini aktaran Saraçoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çevre dostu binalar, fabrikalar ve altyapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız. Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor.

Mitsubishi Electric olarak enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünlerimiz ile işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında, sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisi ile yüzde 35'e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık bin 400 kilogram karbondioksit salımı azaltılabiliyor."

Karbon salımını yüzde 30 azaltma hedefi



Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in 100'üncü yıl dönümü olan 2021 yılına doğru ilerlerken, uzun dönemli çevresel yönetim vizyonu "Çevre Vizyonu 2021" doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Bu vizyon kapsamında toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30'a varan oranda azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Suyun israfını önleyen ve yeniden kullanım oranını artıran teknolojiler



Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Resources Institude) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct'u kullanarak, su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel üretim sahalarına öncelik verdiğini ve bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldığını bildirdi.

Şirketin arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranının iyileştirilmesine de katkı sağladığını kaydeden Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmaları ile CDP (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) tarafından iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine girmeyi başarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi

Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı

Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak

TMSF, Yunus Emre Termik Santrali'ni satışa çıkarıyor