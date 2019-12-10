Mitsubishi Electric'ten CNC kontrol üniteleri

Mitsubishi Electric'in yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri özel ekranı ve klavye tasarımıyla birlikte sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve mühendislik çözümleri sağlıyor.

Yüksek teknolojili M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, özel ekran ve klavye tasarımı sayesinde akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap eden gelecek odaklı CNC'lerin kullanımını kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli Müdürü Hakan Aydın, CNC kullanıcılarına daha ekonomik, daha hızlı ve daha hassas üretim imkanı tanıyarak hedeflerine ulaşmalarına destek olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin gerek nüfus yoğunluğu ve genç iş gücü gerekse iş kalitesi anlamında Avrupa'daki birçok ülkenin önünde yer aldığını belirten Aydın, "Ülkemizin lokomotif iş kollarından biri olan makine sektörü, Sanayi 4.0 çağında güçlenerek büyümeye devam edecek. Biz de Mitsubishi Electric olarak yüksek teknolojili inovatif ürünlerimiz, kaliteli servis ve yedek parça hizmetimiz, mühendislik bilgimiz, know-how'ımızla şekillendirdiğimiz projelendirme çalışmalarımız ve büyük özen gösterdiğimiz satış sonrası hizmetlerimizle Türk sanayisinin hızla artan rekabet şartlarına uyum sağlamasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Daha hassas yüzeyler için işleme hızında artış sağlıyor"

Aydın, yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin, çok milli (multi-spindle) senkronizasyon desteği dahil olmak üzere toplamda 32 eksen, sekiz iş mili ve sekiz parça sistemine kadar olan sistemleri destekleyebildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric'in yüksek hassasiyetli yüzey kontrolü fonksiyonunu içeren seri, otomatik işleme sırasında bile her bir eksenin hızlanmasını ve yavaşlamasını optimize edebiliyor. Aynı sürede daha yüksek keskinlikte ölçüler elde edilmesine veya hassasiyetten ödün verilmeden çevrim sürelerinin azaltılmasına imkan sağlayan seri, eşzamanlı beş eksenli makine operasyonlarında dahi kullanılabiliyor.

M800 CNC kontrol üniteleri, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli makine operasyonları ile çok eksenli ve çok parçalı sistem kontrolü için tasarlanan üst düzey bir kontrol ünitesi olarak öne çıkıyor. CNC uygulamaları için özel olarak tasarlanan CPU içeren M80 ise toplamda 11 eksene kadar destek veriyor. Aynı zamanda çok geniş bir pazarda yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından ideal çözüm sunuyor. Markamızın CNC sektörü için özel olarak tasarladığı CPU, daha hızlı ve daha hassas yüzeyler için işleme hızında da artış sağlıyor."

- Multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran

M80 ve M800 serisinin akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap eden gelecek odaklı CNC'lerin kullanımını kolaylaştırdığını ifade eden Aydın, "Yeni seride yüksek çözünürlüklü ekranlar; 8.4 inch, 10.4 inch, 15 inch ve 19 inch seçeneklerinden oluşuyor. 10.4 inch ve daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran, hem deneyimli hem de yeni operatörler için akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Zorlu tuş işlemlerine son veren bu fonksiyon sayesinde programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlardaki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Aydın, yeni nesil serinin, içerdiği USB'nin yanı sıra artık SD kartıyla da büyük ölçekli karmaşık makine programlarının saklanması ve yedeklenmesine imkan tanıdığını vurgulayarak, yeni "Simple View" özelliği sayesinde normal görünüm ekranından sade görünüm ekranına geçiş yaparak deneyimi olmayan kullanıcıların adaptasyon hızını artırmak ve operasyon esnasında oluşan alarmların tüm ekranı kaplayacak şekilde görüntülenebilmesi ile makinenin durumu hakkında bilgi sahibi olmanın mümkün hale geldiğini bildirdi.

Makine operatörü uzakta olduğu durumlarda da oluşan alarmı görebildiğini ve kontrol alanını genişlettiğini belirten Aydın, kullanıcı yetki seviyesi belirleme özelliği ile operatörlere üretimdeki rollerine göre ayrı ayrı erişim izni tanımlanarak yetkisiz müdahaleden kaynaklı hataların minimize edilebildiğini ifade etti.

Aydın, çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan M80 ve M800 serisinin robotlar, sensörler ve diğer ekipmanlarla CNC arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştırdığını aktararak, "3D modelleri istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye olanak tanıyan seride, operasyon öncesi parça çizimlerine bakılabiliyor ve parçaların kesit görüntüleri alınabiliyor. Standart olarak sunulan G Kod yardımcısı çok daha kolay programlama avantajı sunarken, üç boyutlu grafik kontrolü hem tornalama hem de frezelemeyi destekliyor. Bu sayede karmaşık programlar bile üç boyutlu simülasyon ile kolaylıkla kontrol edilebiliyor." ifadelerini kullandı.