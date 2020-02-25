Mitsubishi Electric'ten deprem anında yüksek güvenlik sağlayan asansörler

Mitsubishi Electric, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinin güvenliğine dikkati çekti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yüksek hızlı, konforlu, emniyetli ve yüksek enerji verimliliğine sahip asansörleri ile öne çıkan marka, olası riskli durumlarda oldukça güvenli bir kullanım deneyimi sunuyor.

Mitsubishi Electric, asansörlerin sağladığı kolaylıkların yanı sıra riskli durumlarda oluşturabileceği tehlikelerin farkında olunması için kullanıcıların ve asansör sektöründe çalışanların daha bilinçli olması gerektiği bilinciyle hareket ediyor.

İleri teknolojisi, kaliteli üretim anlayışı, montaj aşamasındaki uzmanlığı ve yüksek memnuniyet sağlayan satış sonrası hizmetleri sayesinde asansörlerde arıza oranlarını en az seviyeye indiren Mitsubishi Electric, 20-25 yıl boyunca modernizasyon çalışmasına ihtiyaç duymayan asansörleri ile önemli bir maliyet avantajına da sahip. Üst düzeyde güvenlik donanımı ve yazılımının yanı sıra yedek kontrol yazılımıyla da fark yaratan Mitsubishi Electric, seyahat konforu, kalite ve sessizlik konularında da asansör sektörüne öncülük ediyor.

Yapay zeka teknolojisi ile yüksek verimlilik

Mitsubishi Electric, operasyonda verimlilik sağlayan ve kullanıcı memnuniyetini arttıran AI Neural Network'u geliştirerek asansörlerinde özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sistemi kullanıyor. Bu sistemde mevcut trafik akışı sistem bilgisayarında hafızaya alınıp bekleme süreleri minimuma indirilerek servis hizmeti sorunsuz ve minimum enerji sarfiyatı ile gerçekleşiyor.

İleri teknolojisi sayesinde daha küçük ve yüksek enerji tasarruflu asansörler geliştiren marka, ultra hızlarda dahi gürültü ve titreşimi ortadan kaldırarak güvenli ve sarsıntısız seyir konforu sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri'nin Türkiye'deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO'nun Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez, şunları kaydetti:

"Asansörlerimizin sahip olduğu yedek kontrol yazılımı ile deprem ve elektrik kesintisi gibi durumlarda asansörün kat arasında kalmasının önüne geçilirken, kontrol panelinde arıza olması durumunda ikinci bir back-up sistemi ile yolcuların asansörden tahliyesini sağlıyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgiyle karşılanan asansörlerimizde tam otomatik akülü kurtarma sistemi ile deprem sensörü ve kontrolü bulunuyor. Bunlara ek olarak back-up sistemini de asansörlerimizde standart bir özellik olarak sunuyoruz."