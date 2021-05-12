Mitsubishi Electric'ten doğru klima seçimi ve bakımı için tavsiyeler - Son Dakika

Mitsubishi Electric, havalar ısınmaya başlarken doğru klima seçimi ve bakımı için bazı tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilen ve yavaş yavaş havaların ısınmaya başladığı bugünlerde evlerine, ofislerine ya da yazlıklarına klima almak isteyen tüketiciler, doğru klimayı nasıl seçecekleri ve hangi kriterleri değerlendirecekleri konusunda kararsız kalabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Bölümü Ürün ve Teknik Takımı Takım Müdürü Tarık Çıvak, tercih edilen klimanın enerji maliyeti, konfor koşulları, sağlık ve çevre üzerinde önemli etkileri olacağını belirterek, doğru klima seçimi ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Çıvak, klima seçiminde önemli bir kavram olan klima kapasitesinin, tercih edilecek klimanın ev ya da ofis için yeterli olup olmadığını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eviniz ya da ofisinizin kapasitesinden büyük değere sahip bir klima, hem enerji israfına neden oluyor hem de aşırı soğutma veya ısıtma yaparak konfor şartlarını olumsuz etkiliyor. Daha geniş bir büyüklüğe sahip olabilen yazlıklar için ise kapasitenin altında bir klima seçimi, alanın yeterince soğumamasına ya da ısınmamasına sebep olacağından istenilen ısı değerine erişmek için yine fazla enerji tüketimi gerçekleşiyor. Klimanın kapasitesi belirlenirken evinizin kaçıncı katta olduğu, hangi cephede yer aldığı, binanın yalıtım durumu, mekanın ısı kayıpları, iklim şartları ve mekandaki kişi sayısı gibi pek çok unsurun dikkate alınması gerekiyor."

Yüksek performans ve tasarruf sağlayan inverter klimaların tercih edilebileceğini aktaran Çıvak, üç boyutlu mekan analizi yapabilen teknolojilerin tasarruf ve konfor sağladığını bildirdi.

"Enerji verimliliğini maksimuma taşıyan klimalar tercih edilmeli"

Tarık Çıvak, Mitsubishi Electric'in duvar tipi Legendera, kaset tipi Mr. Slim serisi klimalarında standart, profesyonel ticari tip kaset tipi cihazlarda ise opsiyonel olarak sunulan "3D i-See Sensör" teknolojisinin, sıcaklık ölçümleri yaparken evcil hayvanları ve insanları ayırt edebildiğini belirterek, "Sistem ayrıca, ortamda bulunan kişilerin konumlarını da tespit edebiliyor ve ortamdaki kullanıcı durumuna göre sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı ayarlayabiliyor. İstenirse sensör belirli bir süre ortamda kimseyi tespit etmediğinde klima çalışmasını tamamen durdurabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji verimliliğini maksimuma taşıyan klimaların tercih edilmesi gerektiğini aktaran Çıvak, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric, A+++ sınıfına ulaşan Legendera klima serisinin yanı sıra A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine ulaşan EnviroME serisi klimalarında hem ısıtma hem de soğutmada enerji tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyor. Legendera klima serisindeki ileri teknolojiyle geliştirilen Plasma Quad Plus filtresi, sadece 2 watt elektrik tüketiyor. Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları ise düşük fan hızında sadece 4 watt elektrik tüketimiyle elektrik faturalarının azaltılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, yapay zeka algoritmasına sahip klimalar enerji tasarrufunda büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, programlama yapabildiğiniz bir zamanlayıcı bile klimanın sadece ihtiyaç duyulan zamanlarda çalışmasını sağlayarak yüksek tasarrufa imkan tanıyor."

Çıvak, uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan teknolojilerin hayatı kolaylaştırdığını, Mitsubishi Electric'in bu ihtiyaca MELCloud teknolojisiyle yanıt verdiğini belirtti.

Gelişmiş filtre sistemleri sayesinde hava kirleticilerin engellenebileceğine işaret eden Çıvak, "Mitsubishi Electric'in Legendera serisi klimalarında bulunan Plasma Quad Plus filtresi, 0.3 mikrometre büyüklüğündeki parçaları bile filtreleme gücüne sahip. İnsan saç telinin ortalama kalınlığının 70 mikron olduğu düşünüldüğünde filtrenin ne kadar küçük parçacıkları filtreleyebildiği anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

"Sessiz klimalar ortam konforunu yükseltiyor"

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Bölümü Ürün ve Teknik Takımı Takım Müdürü Çıvak, sessiz klimaların ortam konforunu yükselttiğini belirterek, "Klimanın kullanım ömrü boyunca sorunsuz performans sergileyebilmesi ve yüksek konfor sunabilmesi için kişinin beklentisi ve mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasite ve modelde bir klimanın belirlenmesi, montajının da doğru yere ve uzman ekiplerce yapılması gerekiyor. Bu sebeple klimanızı kendinizin seçmesinden ziyade yerinde profesyonel bir hizmet alınması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak sunulan, sektördeki ilk ve tek teknolojik keşif hizmeti "Keşfetteam"in, "doğru klima seçimi profesyonellik gerektirir" mottosuyla klima seçiminde profesyonel destek arayanlara hizmet sunduğunu bildiren Çıvak, ayrıca uzmanların yapacağı periyodik bakımın aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Çıvak, klimaların uzun yıllar performansını koruyarak kullanılması için periyodik olarak yılda iki kez bakım yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Küresel iklim değişikliği, enerji maliyetlerindeki hızlı yükseliş ve ekonomik kaygılarla birlikte enerji verimliliğinin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Çıvak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada kamuoyunda yaşanan bilinç artışı kullanıcıları çevre dostu teknolojilere yöneltiyor. Artık yeni nesil yeşil binaların temel ihtiyaçlarını ve kullanıcıların konfor gereksinimlerini karşılayabilen ileri teknolojiye sahip, yüksek tasarruflu, üretim ve kullanım aşamalarında çevreye dost klimalar çok daha kritik önem arz ediyor. Hem doğaya hem de bütçeye dost ürün arayışında olan tüketicilerin sezonsal verimlilik kriterlerine uygun, daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R32 gaz kullanılan ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip klimaları tercih etmeleri avantaj sağlıyor."