Üye Girişi
Mitsubishi Electric'ten enerji tasarruflu yapı teknolojilerinin geliştirilmesi için girişim - Son Dakika

Mitsubishi Electric'ten enerji tasarruflu yapı teknolojilerinin geliştirilmesi için girişim

04.08.2021 12:03
Mitsubishi Electric'ten enerji tasarruflu yapı teknolojilerinin geliştirilmesi için girişim, System.String[]

Mitsubishi Electric, SUSTIE tesisini 38 milyon dolarlık yatırımla, Ekim 2020'de Japonya Kamakura'daki Bilgi Teknolojileri Ar-Ge Merkezinde hayata geçirdi.

Mitsubishi Electric, SUSTIE tesisini 38 milyon dolarlık yatırımla, Ekim 2020'de Japonya Kamakura'daki Bilgi Teknolojileri Ar-Ge Merkezinde hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, SUSTIE adı, enerji tasarrufu ile işçi sağlığı ve konforunu araştıran ve gösteren ofis fikrini ifade etmek için "sürdürülebilirlik" ve "enerji" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Building-Housing Energy-efficiency Labeling System (BELS-Bina-Konut Enerji Verimliliği Etiketleme Sistemi) tarafından en yüksek derece olan 5 yıldız ve net Sıfır Enerjili Bina (ZEB) sertifikasına sahip olan SUSTIE, ayrıca sağlık ve konfor alanında bir sertifika sistemi olan CASBEE Wellness Office'ten en yüksek S derecesini taşıyor.

Şirketin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"na (SKA'lar) verdiği destek doğrultusunda SUSTIE; giderek yaygınlaşan sıfır enerjili bina uyumlu enerji tasarrufu teknolojilerinin hızlandırılan geliştirilme ve test aşamalarını kolaylaştıracak ve daha konforlu, enerji açısından verimli iç ortamların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak. Tesiste 2. kattan 4. kata kadar her katta 3'er adet olmak üzere farklı koşullar altında çeşitli uygulama deneylerinin yapıldığı toplam 9 ayrı test odası yer alıyor.

Mitsubishi Electric, bir binanın yaşam döngüsü boyunca üretkenlik, konfor, rahatlık ve iş sürekliliği açısından değeri korumaya yönelik hizmetler de dahil olmak üzere bina işlevselliğini geliştirme konseptini "ZEB+" ismi altında konumlandırıyor. Net Sıfır Enerjili Bina veya ZEB, yıllık bazda sıfır veya neredeyse sıfır net birincil enerji tüketimi olan bir bina demek. Bu, konforlu bir iç ortam ortamını korurken, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları veya binadaki yüksek verimli yalıtım, güneş perdeleri, doğal enerji kullanımı veya yüksek verimli ekipman gibi enerji tasarruflu teknolojiler aracılığıyla sağlanabiliyor.

Lossnay, ısı alışverişi yoluyla klima ısı yükünü azaltıyor

SUSTIE tesisinde daha iyi enerji tasarrufu için özel olarak üretilen üst sınıf değişken soğutucu akışlı VRF Klima modeli olan Gran Multi (Japon pazarı için) kullanıldı. Odadaki insan sayısını tespit eden hareket ve CO2 sensörleri sayesinde havalandırma düzeylerini kontrol altına alan Commercial Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları da tesiste yer alıyor. Lossnay, ısı alışverişi yoluyla klima ısı yükünü azaltıyor. Geleneksel AC güç dağıtımına göre düşük dönüşüm kaybıyla enerji tasarrufu sağlayan D-SMiree doğru akım dağıtım sistemi de SUSTIE'nin bazı deney odaları ve asansörlerinde yer alıyor.

Harekete duyarlı MILIE LED aydınlatmalarla merkezde yüksek enerji tasarrufu sağlanırken, ısınma için kullanılan Sıcak Su Isı Pompası sistemi de yüksek ısı verimliliği sağlıyor ve işletme maliyetlerinin yanı sıra toplam CO2 emisyonlarını büyük oranda azaltıyor. Ayrıca tesiste Mitsubishi Electric asansörlerinin, yüksek verimli motorları ve inişte rejeneratif enerji geri kazanımı ile enerji tasarrufu sağlanıyor.

Tesiste tüm çatıda ve binanın güney tarafındaki her katın saçaklarında yer alan güneş panelleri sayesinde güneşten gelen doğal enerji kullanılıyor. Doğal rüzgarlar ayrıca her katın güney tarafında bulunan otomatik havalandırma pencerelerinden geçiyor. Bu sayede, ısıtma ve soğutma panelleri odaları önceden ısıtarak veya soğutarak doğru sıcaklığa getiriyor. Isınan hava, orta avlunun üst kısmında birikiyor; bu sıcak hava salındığında ise kaldırma kuvveti havalandırma sürecini destekliyor. Yaz aylarında da giriş havası sıcaklıklarını düşürmek için ayrıca sıcak su ısı pompasının soğuk çıkışı kullanılarak borudan geçiriliyor ve havalandırma sıcaklığı düşürülüyor.

SUSTIE simülasyon teknolojisi, enerji tüketimi ve konfor düzeylerini tahmin ederek net sıfır enerji binaların işletiminde hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlıyor. Tesis, enerji tasarrufuyla konfor arasında ideal dengenin bulunmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji, bir bilgisayarın sanal ortamında yönetilebilen SUSTIE bina simülatörü ile sağlanıyor. Mitsubishi Electric'in bina ve tesislerinin çalışmasının birebir kopyası olan modeller oluşturularak enerji tüketimi ve konfor düzeyleri son derece isabetli bir şekilde tahmin edilebiliyor.

Tesisin katlarındaki test odaları yani ofisler; çalışanların kendi çalışma şekillerine uygun bir alan bulma imkanı sağlıyor. "Aktiviteye odaklı çalışma" olarak adlandırılan yeni nesil çalışma modeli kapsamında; çalışanlar o gün yaptıkları işe göre diyalog, odaklanma ve relax temalarına göre düzenlenen ofisler arasından seçim yapabiliyor. Aktiviteleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek için doğru teknoloji ve kültürle desteklenen çalışma ortamlarının yaratılması esasına dayanan bu konseptle ekiplerin potansiyellerinin açığa çıkması hedefleniyor.

Salgınla daha da önemli hale gelen havalandırma konusunda farklı bir yaklaşım geliştiren Mitsubishi Electric'in, odada bulunan kişi sayısına göre havalandırma miktarını belirleyen havalandırma kontrol sistemi tesiste uygulamalı olarak deneniyor. SUSTIE'de ofislerin ve toplantı odalarının ne zaman ve ne kadar süreyle kullanıldığı otomatik olarak takip ediliyor, havalandırma miktarı kontrol ediliyor veya gerektiğinde doğal havalandırmaya geçiş yapılıyor. Merkez sıfır enerjili bina uyumlu enerji tasarrufu teknolojilerinde artan talebe yönelik geliştirmelerin hızlandırılması ve uygulamalı deneylerin yapılması sayesinde, daha konforlu ve yüksek enerji verimliliğine sahip iş yeri ortamının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak.

Araştırma Geliştirme, Japonya, Enerji, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric'ten enerji tasarruflu yapı teknolojilerinin geliştirilmesi için girişim - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu 11:45 Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz 11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında yangın çıktı, dumanlar bir gökyüzünü kapladı 11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında yangın çıktı, dumanlar bir gökyüzünü kapladı
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 11:37 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı 11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı 11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi 11:08 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim 10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim

Son Dakika Haberleri
11:41 BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak
11:39 Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı
11:36 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı
11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
11:06 1500 yılkı atlarının yaşam alanı tehlikede! Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı
10:56 Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor
10:53 Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi
10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı         
11:54
Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş         
11:45
BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak         
11:41
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
11:29
Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi. Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi.         
11:19
Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
11:10
Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım         
11:05
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 12:28:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mitsubishi Electric'ten enerji tasarruflu yapı teknolojilerinin geliştirilmesi için girişim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement