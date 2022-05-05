Mitsubishi Electric'ten fabrika otomasyon kontrol sistemi ürünleri için yeni üretim tesisi - Son Dakika
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Mitsubishi Electric'ten fabrika otomasyon kontrol sistemi ürünleri için yeni üretim tesisi

05.05.2022 12:07
Mitsubishi Electric'ten fabrika otomasyon kontrol sistemi ürünleri için yeni üretim tesisi

Mitsubishi Electric, fabrika otomasyon kontrol sistemi ürünleri için yeni bir üretim tesisi kurmak üzere Japonya'nın Aichi Eyaleti'nin Owariasahi şehrinde 42 bin metrekarelik arazi satın aldı.

Mitsubishi Electric, fabrika otomasyon kontrol sistemi ürünleri için yeni bir üretim tesisi kurmak üzere Japonya'nın Aichi Eyaleti'nin Owariasahi şehrinde 42 bin metrekarelik arazi satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Nagoya Works tesislerinin üretim kapasitesi artıyor.

Mitsubishi Electric, fabrika otomasyon kontrol sistemi ürünleri için yeni bir üretim tesisi kurmak üzere Japonya'nın Aichi Eyaleti'nin Owariasahi şehrinde 42 bin metrekarelik arazi satın aldı. Söz konusu tesisin Nisan 2025 tarihinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Fabrika otomasyon ürünlerine yönelik imalat endüstrisinden gelen talebin özellikle yarı iletkenler, elektronik bileşenler ve veri merkezleri gibi dijital sektörlerde, aynı zamanda lityum iyon piller gibi karbonsuzlaştırmayla ilgili alanlarda orta ila uzun vadeli bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Bu artan talebi karşılamak için Mitsubishi Electric, ana fabrika otomasyon üretim tesislerinin bulunduğu Nagoya Works'e komşu olan Owariasahi şehrinde yeni bir üretim tesisi kurmak için yaklaşık 13 milyar yen (yaklaşık 110 milyon dolar) yatırım yapacak.

Yeni fabrika, üretim sırasında makineler, çalışanlar ve otomatik yönlendirmeli sürücüsüz araçların aynı anda bağlanmasına olanak tanıyan 5G iletişimi gibi birçok ileri teknolojiyi kullanacak. Fabrika genelinde yüksek hızlı ve gerçek zamanlı toplanan veriler, yapay zeka tabanlı analiz kullanarak güvenli ve esnek bir üretim ortamı için üretim döngüsünün tüm yönleriyle ilgili veri setleri sağlayacak.

Toplam 33 bin 600 metrekare alana sahip, depreme dayanıklı üç katlı bir yapı olarak inşa edilecek fabrikada, Mitsubishi Electric'in dijital üretim çözümü e-F@ctory kullanılacak.

Bu gelişmiş dijital yaklaşım hem tedarik hem de mühendislik zinciri yönetimi sistemlerini güçlü bir şekilde etkiliyor. Örneğin, tasarımdan imalat ve bakıma kadar tüm üretim süreci boyunca toplam maliyeti azaltan entegre bir fabrika otomasyon ortamı elde etmek için bilgi ve operasyonel teknolojiyi edinilen bilgi birikimiyle birleştiriyor.

Aynı zamanda üretkenlik ve kalite için iyileştirme döngüsünü hızlandırmaya yardımcı olarak daha kısa teslimat süreleri, daha yüksek üretim kalitesi ve verimlilik gibi birçok üreticinin istediği faydaları sağlıyor. Üstelik talepteki dalgalanmalara da esnek bir şekilde tepki verebilme kabiliyeti kazandırıyor.

Yeni fabrika, lojistikte artan verimlilik için sürücüsüz araçların tam olarak kullanılması, senkronize dijital ve gerçek üretim için dijital ikiz teknolojileri de dahil olmak üzere otomatik üretim süreçlerinin kullanımını genişletecek. e-F@ctory tabanlı bir enerji izleme sistemi ile LED aydınlatma, fotovoltaik sistemler ve biyotopların kullanımını içeren bir dizi karbondioksit azaltma faaliyeti de uygulayacak tesisin karbon nötrlüğü sağlaması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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