Mitsubishi Electric'ten ileri teknoloji görüntü ve ekran sistemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mitsubishi Electric'ten ileri teknoloji görüntü ve ekran sistemleri - Son Dakika

Mitsubishi Electric'ten ileri teknoloji görüntü ve ekran sistemleri

6 saat önce

Mitsubishi Electric, video wall sistemlerinden kontrol odası ekranlarına, geniş ölçekli görsel veri sistemlerinden profesyonel LCD'lere kadar pek çok alanda inovatif ürün ve çözümler sunuyor.

Mitsubishi Electric'ten ileri teknoloji görüntü ve ekran sistemleri, System.String[]

Mitsubishi Electric, video wall sistemlerinden kontrol odası ekranlarına, geniş ölçekli görsel veri sistemlerinden profesyonel LCD'lere kadar pek çok alanda inovatif ürün ve çözümler sunuyor.


Mitsubishi Electric açıklamasına göre, teknolojinin hızla ilerlediği dönemde IP tabanlı kontrol odalarının taleplerine karşılık vermek için aynı ölçüde hızlı çözümler üretilmesi kritik önem taşıyor. Bu noktada Mitsubishi Electric, sistem entegratörlerine üstün uygulama çeşitliliğinin yanı sıra gelecekteki sistem değişikliklerine adapte edilebilen ekran kontrol platformları içeren 4Diamond Grid serisini sunuyor.

Standart bir kontrol odası olmadığına, her bir projenin benzersiz ve özel zorluklar barındırdığına inanan Mitsubishi Electric, sistem entegratörlerine bu zorlukların üstesinden gelecek araçlar sunmak amacıyla 4Diamond Grid serisini sekiz yeni LCD ekranla genişletti. Bu yeni seri, uygun maliyetli ve çok amaçlı çözümlerle genişletilen üstün kaliteli kontrol odası ekran sistemlerini içeriyor.


Kontrol odası uygulamaları için özel olarak tasarlanan ve direkt görüş imkanı sunan LED ekranı geliştiren ilk şirket olma özelliğini taşıyan Mitsubishi Electric, 1.25 mm VS-12NP180'in yeni modeli ile üstün yüksek çözünürlük performansı sunarak zorlu kontrol odası uygulamalarında öne çıkıyor. LCD monitörleriyle şirket ekranları, akıllı kontrol odaları, toplantı odaları ve bilgi ekranı sistemleri uygulamalarında yüksek kaliteyi ve en uygun maliyetli çözümü bir arada sunan Mitsubishi Electric, etkileyici performansı ve kalitesiyle dikkati çekiyor.


15 yıl boyunca aralıksız çalışan küpler


Mitsubishi Electric'in bir başka üstün teknoloji ürünü WE120 DLP video wall küpleri ise 130 bin saat çalışma ömrüne sahip oluşuyla öne çıkıyor.

Marka, bu sayede rutin bakım işlemi gerektirmeden 15 yıl boyunca 7/24 aralıksız çalışan projektörler sunuyor. Özel olarak kontrol odası çözümlerine odaklanan tek büyük ekran üreticisi konumunda olan ve şimdiye dek dünya genelinde 89 binin üzerinde DLP cube kurulumu yapan marka, iç güvenlikten toplu taşımaya kadar dünyanın en kritik uygulamaları için özel sistemler geliştiriyor.

Dünya genelinde çok sayıda kontrol odası için tercih edilen Mitsubishi Electric, kontrol odası ekranlarında güvenilirlik kadar uzun ömür ve uygun maliyetin de önemli olduğu bilinciyle hareket ediyor. Çalışmalarını bu kapsamda geliştiren marka, en popüler modellerinden biri olan 60HS12 Slimcube'un 7/24 esasıyla bakım gerektirmeyen çalışma ömrünü 100 bin saate çıkardı. Bu modelin 520mm'lik derinliği, kurulum alanı kısıtlı olan mekanlarda gerçek bir alternatif sağlıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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