Mitsubishi Electric'ten komuta ve kontrol odalarına özel ekran yazılımı - Son Dakika

Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol odası videowall sistemleri için tasarlanan S-SF yazılım paketi ile verimliliği ve esnekliği artırıyor.



Mitsubishi Electric açıklamasına göre, görsel veri sistemleri alanındaki inovatif teknolojileriyle dikkati çeken şirket, komuta ve kontrol odası videowall sistemleri için tasarladığı S-SF yazılım paketi ile öne çıkıyor. Videowall ekran sistemlerinin ağ tabanlı olarak daha verimli ve daha büyük ölçeklenebilirlik ile çalışmasını sağlayan S-SF yazılım paketi, etkili kontrol odası operasyonları için daha esnek karar verme ortamları tasarlamayı mümkün hale getiriyor.

Dağıtık mimarisi sayesinde tek nokta hatası olmadan birden fazla bilgisayara kurularak ekranların kontrolüne imkan tanıyan S-SF yazılım mimarisi ile kontrol odası video duvarları artık geleneksel bir videowall kontrol cihazına gerek duymuyor.



Açıklamaya göre, günümüzde komuta ve kontrol tesislerindeki veri kaynaklarının ve ağa bağlı cihazların çoğalması karmaşık ve hızlı değişen koşulları beraberinde getiriyor. Bu noktada gelecekteki gereksinimlere uyum sağlayabilecek kadar esnek ve çok yönlü bir görüntü yönetim sisteminin tasarlanması ve sürdürülmesi gittikçe daha önemli hale geliyor.

Doğal IP komuta ve kontrol görselleştirme ağlarının çok yönlülüğü ile sistemlerin gelecekteki ihtiyaçlara kolayca uyum sağlamasına olanak sağlayan Mitsubishi Electric, aynı zamanda DLP, LCD ve LED ekranların uzun çalışma ömürlerinden elde edilen uzun vadeli maliyet avantajları sunuyor.

Daha güvenilir ve düşük maliyetli sistem



Daha etkili komuta ve kontrol odası operasyonları için daha verimli ve daha esnek karar verme ortamları tasarlamayı mümkün hale getiren Mitsubishi Electric S-SF yazılım paketi, bu sayede kontrol odası video duvarları için özel ekran duvar işlemcisi ve özel donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tamamen Ethernet IP üzerinde çalışan, daha güvenilir ve düşük maliyetli bir sisteme imkan tanıyan S-SF yazılım paketi, bakır görüntü kablolarının mesafe limitlerini ve aşırı yüksek fiber görüntü kablosu maliyetlerini ortadan kaldırmasıyla da dikkati çekiyor.



Gelişmiş mesajlaşma ve hızlı kontrol



Oturum açmış olan kullanıcılar arasında mesajlaşmaya imkan tanıyan S-SF sistemi, bu mesajlaşma metin içeriğinin yanı sıra kaynakların da paylaşılmasına izin veriyor. Süpervizör, operatörün mesaj ekinde ilettiği kaynağı kendi bilgisayarında açtıktan sonra önemli görürse tek tıklamayla videowall üzerine yansıtabiliyor ve aynı zamanda kritik ortamlarda karar süresini kısaltıyor. Operatörler, uzaktan kontrol özelliği ile sistem odasında bulunan kaynak bilgisayarlarına erişerek istediği uygulamaları yönetebiliyor.



Çoklu uygulama aktarımı ile maliyet avantajı



Mitsubishi Electric'in S-SF paketinde bulunan uygulama sunucusu yazılımı, geleneksel sistemlerdeki gibi bilgisayarın masaüstü görüntüsü yerine bilgisayarda çalışan uygulamaları aktarıyor. Bilgisayarlarında çalışan çoklu uygulamaları bağımsız pencereler halinde görüntüleyebilen operatörler, aynı zamanda rutin çalışmalarına devam edebiliyor. Bu teknoloji sayesinde işletmenin ihtiyaç duyduğu iş istasyonu sayısı düşerken total sahip olma maliyetinde ciddi avantajlar sağlanmış oluyor.