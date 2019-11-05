Mitsubishi Electric'ten yapay zeka teknolojili asansörler

Mitsubishi Electric, yüksek hızlı, sessiz, konforlu ve enerji tasarruflu asansörlerini yapay zeka teknolojisi ile buluşturuyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, marka, asansörlerin sağladığı kolaylıkların yanı sıra hatalı durumlarda oluşturabileceği tehlikelerin de bilinciyle teknolojilerini geliştiriyor.

Deprem ve elektrik kesintisi gibi durumlarda markanın her asansöründe bulunan Back- Up Sistemi'nin (yedek kontrol yazılımı) devreye girmesi ile asansörler en yakın katta duruyor ve yolcuların asansörden tahliyesi sağlanıyor. Kontrol panelinde arıza olması durumunda ise ikinci bir Back-Up Sistemi ile yolcuların asansörden çıkışına imkan tanınıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle karşılanan asansörlerinde Back-Up Sistemi'ni standart bir özellik olarak bulunduran markanın asansörleri sektörde "en problemsiz ve arıza oranı en düşük" asansörler arasında gösteriliyor.

Kullandığı ileri teknoloji, kaliteli üretim stoku, montaj aşamasındaki yeterliliği ve satış sonrası hizmetleri sayesinde asansörlerde arıza oranlarını en az seviyeye indiren markanın asansörleri 20-25 yıl boyunca modernizasyon çalışmasına ihtiyaç duymaması dolayısıyla da önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

Üst düzeyde güvenlik donanımı ve yazılımının yanı sıra yedek kontrol yazılımıyla da öne çıkan Mitsubishi Electric, seyahat konforu, kalite ve sessizlik konularında da asansör sektörüne öncülük ediyor.

Özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sistemi

Mitsubishi Electric, operasyonda verimlilik sağlayan ve kullanıcı memnuniyetini arttıran AI Neural Network'u geliştirerek asansörlerinde özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sistemi kullanıyor.

Bu sistemde mevcut trafik akışı sistem bilgisayarında hafızaya alınıp bekleme süreleri minimuma indirilerek servis hizmeti sorunsuz ve minimum enerji sarfiyatıyla gerçekleşiyor. İleri teknolojisi sayesinde daha küçük ve yüksek enerji tasarruflu asansörler geliştiren marka, ultra hızlarda dahi gürültü ve titreşimi ortadan kaldırarak güvenli ve sarsıntısız seyir konforu sağlıyor.

Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisi, ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor.

"Regenaration" özelliği sayesinde ısı enerjisinin bina elektrik şebekesine kullanılabilir enerji olarak geri verilmesine imkan tanınıyor. Bu sistemle yüzde 35'e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık bin 400 kilogram karbondioksit salınımı azaltılabiliyor. Mitsubishi Electric asansörleri, çağrı almadığında ya da binada trafik yoğunluğunun az olduğu anlarda kendini uyku moduna alarak yine enerjiden tasarruf ediyor.