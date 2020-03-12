Mitsubishi Electric'ten yıllar boyu konfor sunacak klimalar

Mitsubishi Electric klimalar, yüksek kalitesi ile uzun yıllar konfor sunuyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, teknolojik mirasını "Evden Uzaya" birçok farklı faaliyet alanından elde eden Mitsubishi Electric, 1968'de dünyanın ilk çapraz akışlı fan kullanan duvar tipi kliması Kirigamine modelini piyasaya sundu. 1970 yılında ise İkinci Dünya Savaşı döneminde keşfedilen, giriş ve egzoz hava kaynaklarını tamamen ayırarak iç ortama yalnızca temiz havanın girmesini ve nem dengelenmesini sağlayan membran kağıt teknolojisini ısı geri kazanımlı Lossnay havalandırma cihazları olarak ticarileştirdi. Şirketin başarısı, aldığı onlarca ödül ve piyasaya sürdüğü üstün teknolojili çevre dostu klimalarla katlanarak arttı.

Gücünü daha iyisi için değişimi hedefleyen global vizyonundan alan Mitsubishi Electric, dünya genelindeki tüm faaliyetlerini prensip edindiği ilkelerine bağlı kalarak yönetiyor. Bu ilkeler paralelinde konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek standardını ifade eden Mitsubishi Electric Quality (MEQ-Mitsubishi Electric Kalitesi) anlayışı ise markanın teknolojide, tasarımda ve üretimdeki mükemmelliğine işaret ediyor.

Global kalite anlayışı çerçevesinde en iyiyi sunmak için klima sistemlerini en zorlu koşulları gelişmiş laboratuvarlarında örnekleyerek testlerden geçiren Mitsubishi Electric, dayanıklılığı garanti etmek için parçaların üretimini en hassas proseslerle kontrol ediyor. "Evden Uzaya" olan yolculuğun bir parçası olan endüstriyel tesislerdeki robotik yenilikler, iletişim hızı, otomasyon ve bilgisayarlı kontrol uygulamaları bu hassas üretimin temelini oluşturuyor. Markanın öncülerinden olduğu Endüstri 4.0 seviyesindeki üretim tesislerinin, derin ve köklü teknolojik altyapısının bir yansıması olarak Mitsubishi Electric; klimalarının, sorunsuz ve uzun yıllar boyunca en iyi şekilde çalışarak kullanıcılarına eşsiz bir rahatlık ve konfor sunmasını sağlıyor.

Mitsubishi Electric konutlar, ticari alanlar ve sanayi tesisleri için ürettiği klima sistemleriyle dünyanın lider firmalarından biri olarak kabul ediliyor. Farklı iklim koşulları, farklı büyüklükteki uygulamalar, yani faklı uzmanlık çözümleri için üstün performans gösteren profesyonel sistemleri tasarlıyor. Yatırım ve gelişimlerini bu çerçevede değerlendirerek Türkiye ve Avrupa pazarında klima ve soğutma sistemleri segmentini daha da büyütmeyi hedefleyen Mitsubishi Electric Corporation, 2015 yılında Climaveneta S.p.A. ve RC Group S.p.A. markalarını satın aldı. 2019 yılında Türk iklimlendirme sektörüne yönelik ürün gamını genişletmek amacıyla önemli bir hamle yapan Mitsubishi Electric Türkiye ise Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. için satış ve satış sonrası hizmetlerini de sunmaya başladı.

Segmentindeki en kompakt hacme sahip ödüllü klimalar

Mitsubishi Electric'in iklimlendirme sektöründeki köklü deneyimini tüketici beklentileriyle bir araya getirerek tasarladığı EnviroME serisi klimalar, segmentindeki en kompakt hacme sahip iç ünitesiyle farklılaşıyor. Klimanın mekanın dekorasyonuyla bütünleşmesini sağlayan ince ve küçük iç ünitesiyle minimal bir tasarıma sahip olan EnviroME klimalar, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin de sahibi oldu. Aynı görsel tasarım altyapısına sahip Türkiye'nin en geniş kapasite yelpazesine sahip seri, her mekanda aynı konsept tasarımın uygulanabilmesini destekliyor. Seri, daha küçük ve daha az elektrik tüketen klimalar üretilmesine imkan sağlayarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunan yeni nesil R32 soğutucu akışkan kullanılarak üretiliyor.

Mitsubishi Electric imzalı Legendera klimaların 3 boyutlu sensör sistemleri, termal yüklerin oluşturduğu elektrikle çalışıyor. Bu sensörlerden 8 adet kullanarak ortam 752 farklı hücrede inceleniyor. İnsanları da ayırt ederek vücut sıcaklığına göre analiz yapabiliyor ve mekan içinde yoğun olarak zaman geçirdikleri yerleri tespit ediyor. Belirli bir zaman diliminden sonra kendisini güncelleyen yapay zekası sayesinde dinamik takip ve fonksiyonellik sunan Legendera klimalar, yapay zeka tarafından değerlendirilen veriler ışığında iklimlendirilen havanın, öncelikle ve yoğun olarak mekan içinde kişilerin daha fazla zaman geçirdiği alanlara yönlendirilmesini sağlıyor. Bu sayede kişisel konfor ve yüksek enerji tasarrufu otomatikleşerek memnuniyet garanti ediliyor.

Avrupa standartlarında konfor

Mitsubishi Electric'in gelişmiş teknolojileri ve tasarımı sayesinde daha az miktarda soğutucu akışkan kullanılan yeni nesil HaReME klimada, karbon salınımını azaltmak amacıyla önceki seriye göre yaklaşık yüzde 82 oranında daha düşük CO2 eş değeri emisyonu bulunuyor. HaReME klima, sağladığı ideal iklimlendirme koşulları ve sessizliği sayesinde kullanıcıların konfor seviyesini Avrupa standartlarına yükseltiyor. İklim değişikliğiyle mücadeleye de katkıda bulunmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak misyonu ve sorumlu bir marka bilinciyle hareket ediyor.

Mekanların taze hava ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanmasına imkan tanıyan Mitsubishi Electric Lossnay havalandırma cihazları, sıcaklık ve nem transferi sağlayan özel selülozik güçlendirilmiş zarlı eşanjörü ile yüzde 85'i aşan verimlerde çalışma sağlıyor. Bu özel ısı değiştirici eşanjör teknolojisi, içeriden atılan havayla dışarıdan alınan havayı birbirine karıştırmadan havalandırma yapabildiği için içerinin ağır havasının tekrar dönüşünü engellemiş oluyor. Sadece Mitsubishi Electric Lossnay ürünlerinde kullanılan bu patentli selülozik eşanjör, sıradan plakalı ısı değiştirici sistemlerden farklı olarak nem transferi de gerçekleştiriyor. Böylece yüzde 100 taze havayı, ısı kaybını minimumda tutarak ve nem dengesi sağlanmış olarak ortama aktarabiliyor. Sitemlerde kullanılacak yüksek verimli filtre sayesinde 0.3µ büyüklüğe kadar küçük kirletici filtrasyonu yaparak sağlık problemlerine yol açabilecek bakteri ve kirleticilere geçit vermiyor, hastalık riskini azaltıyor.

Mağaza ve ofisler için tercih edilen Mr. Slim profesyonel seri ürünleriyle ticari alanların öncelikli tercihleri arasında yer alan Mitsubishi Electric, merkezi iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılayan Multi veya City Multi sistemleriyle de öne çıkıyor. Düşük sıcaklıklarda performansı garantileyen patentli Zubadan teknolojisi, altyapı çalışmalarını kolaylaştıran dünyanın tek iki borulu ısı geri kazanımlı City Multi sistemi, yine yüksek enerji verimliliği sunan R32 soğutucu akışkanlı City Multi sistemi ve düşük CO2 eş değerine sahip dünyanın tek Hybrid City Multi sistemi gibi benzersiz ürünler türlü ihtiyaçları karşılıyor. Bu geniş ürün gamı hem projelendirme hem montaj hem de kullanım anlamında yatırımcılara, uygulayıcılara ve tüketicilere kolaylık sağlıyor. Tüm sezon boyunca sistemin sergilediği yüksek enerji verimliliği, düşük ses seviyesi ve esnek kombinasyon özellikleri sayesinde Mitsubishi Electric, Türkiye'nin lokomotifi inşaat sektöründe özellikle sembol konumunda olan ayrıcalıklı projelerin ve kentsel dönüşüm projelerinin tercihi oluyor.