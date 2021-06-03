Mitsubishi Electric'ten yüksek verimli ve çevre dostu yeni nesil klima

Mitsubishi Electric'in yüksek verimli ve çevre dostu yeni nesil kliması HareME, minimal iç ünitesi sayesinde küçük ve dar alanlarda da kuruluma imkan tanıyor ve dekorasyona sade bir dokunuş sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sistemlerini konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek standardını ifade eden Mitsubishi Electric Quality (MEQ-Mitsubishi Electric Kalitesi) anlayışıyla üreten Mitsubishi Electric, sade tasarımlı, kullanıcı ve çevre dostu olan HareME klima ile dikkati çekiyor.

Sessizliğiyle öne çıkan HareME klima, minimal iç ünitesi sayesinde küçük ve dar alanlarda da kuruluma imkan tanıyor ve dekorasyona sade bir dokunuş sağlıyor. Klimaya opsiyonel olarak eklenebilen yüksek performanslı gümüş iyon filtresi de sahip olduğu 3 etken kademeyle havada bulunabilecek polen ve diğer alerjenleri etkisiz hale getirebiliyor.

Sürdürülebilir dünya için yeni teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, HareME klimasında mevcut soğutucu akışkan R410A'ya göre üçte bir oranında daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R32 gaz kullanıyor. Ozon inceltme katsayısı sıfır olan bu çevreci soğutucu, akışkan performansı artırıyor. Karbondioksit salımını azaltmak amacıyla yeni HareME klimada ayrıca, önceki seriye göre yaklaşık yüzde 82 daha düşük karbondioksit eş değeri emisyonu bulunuyor.

HareME klima, sezonsal verimlilik kriterlerine göre sezonsal ısıtma verimliliğinde A+ ve sezonsal soğutma verimliliğinde A++ enerji sınıfında yer alıyor.

Yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu

Klimada bulunan "Econo Cool" adı verilen akıllı sıcaklık kontrol özelliği, uzaktan kumanda üzerindeki bir tuşa basılarak aktif ediliyor. Bu özellik sayesinde salınımlı hava akımının, sabit hava akımından daha serin bir his yaratmasından dolayı hiçbir konfor kaybı olmadan yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlanıyor. Econo Cool modu ile ayarlanan sıcaklık 2 derece daha yüksek olmasına rağmen aynı konfor şartları daha az enerji tüketilerek sağlanıyor.

HareME klima, sade uzaktan kumandası ve kullanıcı dostu kontrol çözümleriyle yaşam konforu sağlıyor. Bulut tabanlı bir çözüm olan MELCloud ve opsiyonel arayüz sayesinde kullanıcılar, kişisel bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarıyla klimalarını ve klimalarının çalışma durumunu kontrol edebiliyor. Arayüz üzerinden gönderilen bir komutla cihaz uzaktan kontrol edilerek kolayca açılıp kapatılabiliyor.