Mitsubishi Electric, WIPO GREEN partneri oldu - Son Dakika

Mitsubishi Electric, WIPO GREEN partneri oldu

10.05.2021 10:35
Mitsubishi Electric, WIPO GREEN partneri oldu, System.String[]

Mitsubishi Electric, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün WIPO GREEN teknoloji platformuna partner statüsüyle katıldı.

Mitsubishi Electric, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün WIPO GREEN teknoloji platformuna partner statüsüyle katıldı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, bu sayede çevre dostu teknolojilerini açık inovasyonu desteklemek için kullanırken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki hedeflere ulaşmak için küresel çalışmalara katkıda bulunacak.

İş birliği kapsamında, Mitsubishi Electric çevre dostu teknolojilerini WIPO Green veri tabanına kaydedecek, diğer kuruluşların çevre dostu teknolojiler konusunda sahip oldukları fırsatları genişleterek karbon salımını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dayalı daha sürdürülebilir bir dünyaya yönelik çabalarını destekleyecek.

Fikri mülkiyet yönetimi

Mitsubishi Electric, büyüme stratejileriyle yakından bağlantılı olarak küresel fikri mülkiyet varlıklarını aktif bir şekilde güçlendiriyor. Patent sahipliği ve patent başvurularında dünya liderleri arasında yer alan şirket, hem kendi işine hem de bir bütün olarak topluma katkıda bulunuyor.

Mitsubishi Electric, 2019 yılında Japon Patent Ofisi (JPO) tarafından açıklandığı üzere patent tescil sayısında Japonya merkezli şirketler arasında ikinci ve 2020 yılında WIPO'ya göre Patent İş Birliği Anlaşması başvurularında tüm dünyadaki şirketler arasında üçüncü sırada yer aldı. Mitsubishi Electric'in WIPO GREEN platformuna katılımı, diğer kuruluşların şirketin son derece kapsamlı çevre dostu teknolojilerinden yararlanmaları için yepyeni fırsatlar yaratacak.

Açık inovasyonu desteklemek için teknolojiyi geliştirenlerle kullanıcıları bir araya getirerek çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşmasını sağlayan online bir platform olan WIPO GREEN'e, hayata geçirildiği 2013 yılından Ocak 2021'e kadar 25'i Japon olmak üzere 119 küresel kuruluş "partner" statüsüyle katıldı.

Birleşmiş Milletler, Patent, Karbon, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, WIPO GREEN partneri oldu - Son Dakika Ekonomi


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