Üye Girişi
Mitsubishi Electric, yeni yılda da ileri teknoloji ürünleri üretmeye devam edecek - Son Dakika

Mitsubishi Electric, yeni yılda da ileri teknoloji ürünleri üretmeye devam edecek

14.12.2021 13:02
Mitsubishi Electric, yeni yılda da ileri teknoloji ürünleri üretmeye devam edecek

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirketin 2021 yılını ve gelecek projelerini değerlendirdiği açıklamada, "Ülkemizin 2022 yılında üretimde büyüme yakalayacağını, sanayideki ürün çeşitliliği, yetişmiş insan gücü ve lojistik avantajlarından dolayı pozitif yönde...

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirketin 2021 yılını ve gelecek projelerini değerlendirdiği açıklamada, "Ülkemizin 2022 yılında üretimde büyüme yakalayacağını, sanayideki ürün çeşitliliği, yetişmiş insan gücü ve lojistik avantajlarından dolayı pozitif yönde ayrışacağını düşünüyorum." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni normalin hakim olduğu 2021 yılında, enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknolojileriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, 100. yılında kurumsal felsefesini de yeniledi. Tüm dünyada çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir politikaların öne çıktığı bir yılı başarıyla geride bırakan şirket, özellikle de imza attığı yatırımlarla bu alanda güçlü bir varlık gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, 2021 yılını verimli bir adaptasyon süreci olarak geçirdiklerini ifade etti. Şirketin 2022 yılına dair öngörülerini ve hedeflerini açıklayan Saraçoğlu, klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, mekatronik CNC sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven alanlarındaki ürün ve çözümleriyle öncü bir teknoloji lideri olarak çalıştıklarını ve gerek özel sektör gerekse kamu projelerine artan bir ivmeyle devam edeceklerini belirtti.

"2022'de Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki şansı artacak"

Yeni yılın ikinci yarısında, pandeminin etkisinin azalmasıyla sektörlerdeki durgunluğun yerini hareketliliğin alacağını vurgulayan Şevket Saraçoğlu, "Pandemi ile birlikte dünya düzeninde hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel anlamda çok ciddi değişiklikler meydana geldiği bir gerçek. Bu noktada pandeminin hızlandırdığı birçok gelişmenin 2022 yılında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de artan tüketim talebi karşısında üretim ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, arz-talepte istenilen optimum dengenin sağlanmasını zorlaştırabiliyor. Ham madde sıkıntısı, tedarik zincirinde transit bölge görevi gören ülkelerde meydana gelen ulaşım sorunları, küresel ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamalar, sanayide kapasite kullanım oranlarının gerilemesi ve finansal piyasaların kırılgan yapısı az da olsa devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, öngörülerin pandeminin 2022'nin ilk baharına kadar devam edeceği yönünde de olsa artçı etkilerin belli bir süre daha kendini hissettirebileceğine işaret ederek, "Yine de pandeminin yaz aylarından sonra daha az hissedileceğinin düşünülmesi hem tüketiciye hem de üreticiye nefes aldıracaktır. Ülkemizin konumu ve üretim potansiyeli, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırabilir ve en önemlisi ihracat pazarlarında şansını yükseltebilir. Bu noktada, ülkemizin 2022 yılında üretimde büyüme yakalayacağını, sanayideki ürün çeşitliliği, yetişmiş insan gücü ve lojistik avantajlarından dolayı pozitif yönde ayrışacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz, tüketicilerimizi bir 100 sene daha çağın ötesine taşımak"

2021 yılının Mitsubishi Electric için çok önemli olduğunu ve başarılarla taçlanmış bir 100 yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Şevket Saraçoğlu, "100 yıl önce başlayan bir yolculuk ve sayısız ilke ev sahipliği yapan güçlü bir tarihle bugün dünyanın en önemli şirketleri arasında yer alıyoruz. 100 yıllık tarihimizin arka planına baktığımızda, yapay zeka tabanlı ve iç ortam hava kalitesini artıran klima ve havalandırma sistemleri geliştirmemizden 1980'li yıllardan bu yana robot teknolojisine odaklanmamıza, Sanayi 4.0'ın gündeme taşınmasından çok daha önce 2003 yılından bu yana kendi fabrikalarımızda kullandığımız dijital fabrika konsepti e-F@ctory'den veri merkezleri için soğutma sistemlerine kadar zamanın ötesinde cesur adımlar yer alıyor. Ayrıca fabrikalar için yapay zeka tabanlı yazılımlar, fabrika içindeki motor sistemlerini korumak amacıyla siber savunma sistemi gibi hızla değişen trendlere uygun ürün ve çözümler geliştirerek de dünyadaki dinamikleri yakalama konusundaki başarımızı kanıtlıyoruz. Bizim bu noktada tek bir hedefimiz var, hayata değer katan çözümlerle iş ortaklarımızı ve tüketicilerimizi bir 100 sene daha çağın ötesine taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric'ten sanayiyi geleceğe hazırlayan hibrit teknolojiler

Birçok fabrikanın Mitsubishi Electric teknolojileriyle otomasyon ve dijital dönüşüm alt yapısına sahip olduğunu belirten Saraçoğlu, "Dijitalleşmenin ve üretimde otomatikleşmenin öneminin çok daha net anlaşıldığı 2021 yılında tüketicilerin kişiselleşen taleplerine inovatif teknolojilerimizle cevap verdik. Geçmişte olduğu gibi bugün de dijital fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı üretim hatlarının sadece robotlardan oluşan üretim hatlarından daha verimli olduğu bilinciyle hareket ediyor, insanla iş birliği içinde görev alan kolaboratif robot serimizle sanayiye değer katıyoruz. Uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve ayarlanabilirlik olanakları sunan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarımızla insan iş gücünü asiste ederek üretime hibrit bir perspektif kazandırıyoruz. Sanayi 4.0'a yanıtımız olan e-F@ctory konseptimizle üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayarak hem sanayiye hem ülkemizin ekonomisine önemli bir kalkınma modeli sunuyoruz. Şirket olarak her geçen gün geliştirdiğimiz konseptimizle 2022 yılında da büyük sanayicilerimize ve KOBİ'lere katma değer sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerine kullandı.

"Enerji tasarruflu klimalarıyla fark yaratıyor"

Şevket Saraçoğlu, 2021 yılında pandeminin de etkisiyle klimadaki taleplerde önemli bir artış olduğunu vurgulayarak, klimaların artık bir lüks değil temiz hava deneyimi için gereklilik olarak konumlanmasıyla pazarda ciddi bir hareketliliğin yaşandığını belirtti.

Mitsubishi Electric olarak toplumun kazandığı bu farkındalıktan dolayı mutlu olduklarının altını çizen Saraçoğlu, şunları aktardı:

"Temiz hava deneyimini enerji tasarruflu ve çevreye dost teknolojilerle entegre ederek 2021 yılında da evlerin ve ofislerin tercihi olduk. Bireysel sistemlerden merkezi sistemlere geleceğin enerji verimliliği kriterlerine uygun cihazları bugünden pazara sunan bir şirket olarak, A+++ sınıfına ulaşan Legendera serisi, A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine sahip EnviroME serisi ve yakın zamanda piyasaya sunduğumuz yenilenen Plasma Quad Plus hava temizleme cihazlarının yanı sıra V Blocking filtre ile yaşam alanlarının havasının dört mevsim istenilen kalitede tutulmasını sağlamaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde de yeni iklimlendirme teknolojilerimizle evlerden kamusal alanlara kadar her alanda temiz hava deneyimini ayrıcalıklı kılmayı sürdüreceğiz. Mitsubishi Electric, aynı zamanda Türkiye'yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandırıyor. Bu noktada, markamızın Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa'daki dijital fabrikası Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretmeye hız kesmeden devam etti."

"5G Açık İnovasyon Laboratuvarı yatırımını hayata geçirdik"

Mitsubishi Electric'in belirli iş kollarının ihtiyaçlara yönelik çözümleri araştırmak ve uygun çözümler geliştirmek için Japonya'da 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı'nı hayata geçirdiğini belirten Saraçoğlu, "Şirketimiz, yeni 5G iş ve hizmetleri geliştirilmek ve özel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için müşterileri ve iş ortaklarıyla iş birliği yapmak amacıyla 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı'nı kurdu. Markamızın bu laboratuvarı hayata geçirmesindeki amacı sistem ve ekipmanlarımızı yerel 5G sistemleriyle geliştirmek, üretmek ve tek noktadan tedarikini sağlayarak entegre hizmet sunmak." açıklamasına yaptı.

Çevre hedeflerine başarıyla ulaştı, patent başvurularında liderliğe oynadı

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, tüm faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ele aldıklarını ve belirlenen hedeflere ulaşmak için operasyonel süreçlerden sosyal sorumluluğa kadar birçok konuda çalışmaya imza attıklarını ifade ederek şunları ifade etti:

"Bu doğrultuda oluşturduğumuz Çevre Vizyonu 2021'i başarıyla tamamladık. Ürünlerimizin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı (CO2) emisyonlarında, üretim operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını ciddi oranda düşürdük. Karbonsuz bir dünya amacı doğrultusunda 2050 yılında ise neredeyse sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunlara ek olarak, 2021 yılında sıfır enerjili bina konseptinin yaygınlaştırılması için SUSTIE merkezini hayata geçirdik. Bu merkezle amacımız ise enerji tasarrufu teknolojilerinin geliştirilme ve test aşamalarını büyük oranda kolaylaştırmak. 2021 yılında, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün WIPO GREEN teknoloji platformuna partner statüsüyle dahil olduk ve çevre dostu teknolojilerimizle açık inovasyonu desteklemeye başladık. Şirketimiz, WIPO'nun 2 Mart 2021 tarihli duyurusuna göre ise 2020 yılı uluslararası patent başvurularında Japonya'da birinci, küresel çapta ise üçüncü oldu."

"Bir asır daha uygarlık yolunda ilerlemeye devam edecek"

Yeni kurumsal felsefeleri kapsamında 2022 yılında da sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla etkin ve rahat bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacaklarını belirten Saraçoğlu, "Değişimi hedefleyen güçlü bir irade ve tutkuyu paylaşarak "daha da iyi bir yarın" yaratmak için çalışacağız. En önemlisi de 100 yıllık başarımızı, bir asır daha devam ettirmek ve uygarlık yolunda ülkemizi başarıya taşımak için her daim daha ilerisini hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Münir Karaloğlu, Türkiye, Enerji, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mitsubishi Electric, yeni yılda da ileri teknoloji ürünleri üretmeye devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik 12:54 Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik
En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi 10:58 En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır 10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş 09:38 Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi

Son Dakika Haberleri
12:59 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi
12:54 Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik
12:41 Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu
12:21 Canlı oturuma katılan yapay zeka uyardı: Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım!
12:17 Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları
12:09 İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?
12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
11:56 Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu
11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
11:47 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Siirt'te vahşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu Siirt'te vahşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu         
10:34
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı         
16:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 13:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mitsubishi Electric, yeni yılda da ileri teknoloji ürünleri üretmeye devam edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement