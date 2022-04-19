Mitsubishi Heavy 2030'larda "tır üstü nükleer reaktör" üretecek - Son Dakika
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Mitsubishi Heavy 2030'larda "tır üstü nükleer reaktör" üretecek

19.04.2022 23:00
Mitsubishi Heavy 2030'larda "tır üstü nükleer reaktör" üretecek

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 2030'lu yıllarda tırlara monte edilebilecek ebatta nükleer reaktör üretmeyi planlıyor.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 2030'lu yıllarda tırlara monte edilebilecek ebatta nükleer reaktör üretmeyi planlıyor.

Nikkei Asia'nın haberine göre Japon firma 3 metre yükseklik, 4 metre genişlik ve 40 tondan az ağırlığa sahip mikroreaktör üretecek.

Güç üretici ekipmanlarıyla birlikte konteyner tırlara monte edilebilecek mikroreaktörler, doğal afetlerden etkilenen bölgelere taşınabilecek.

25 yıl ömür biçilen cihazlar, olası kaza risklerini azaltmak amacıyla yeraltına gömülebilecek ve uzay keşif araştırmalarında da kullanılabilecek.

Alışılagelen reaktörlerin aksine mikroreaktörlerin nükleer çekirdeği, soğutucusu dahil ekipmanları konteyner içerisinde sıkı şekilde muhafaza edilecek.

Soğutucu arızası kaynaklı kaza risklerine karşı mikroreaktörlerde, sıvı soğutucular yerine, termal iletkenliğe sahip katı hal grafit malzeme kullanacak.

Çekirdeği çevreleyecek grafit, olağan çalışma durumunda ısıyı güç üretim sistemine aktaracak. Kaza halinde çekirdekte oluşacak aşırı sıcaklık doğal ortam soğutması ile bertaraf edilecek.

MHI, 10 milyonlarca dolara mal olması beklenen taşınabilir cihazları, Japonya içi üretime yönelik onay alması sonrası, en erken 2030'larda piyasaya sürmeyi hedefliyor

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Nükleer, Japon, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mitsubishi Heavy 2030'larda 'tır üstü nükleer reaktör' üretecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mitsubishi Heavy 2030'larda "tır üstü nükleer reaktör" üretecek - Son Dakika
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