Mitsubishi, Japonya'nın yeni nesil hayalet uçağını üretecek - Son Dakika

Mitsubishi, Japonya'nın yeni nesil hayalet uçağını üretecek

30.10.2020 16:39
Mitsubishi, Japonya'nın yeni nesil hayalet uçağını üretecek, System.String[]

Japonya gelecek nesil hayalet uçağının dizayn ve üretimi için ana üstlenici olarak Mitsubishi Ağır Sanayi (MHI) ile anlaşmaya vardı.

Japonya gelecek nesil hayalet uçağının dizayn ve üretimi için ana üstlenici olarak Mitsubishi Ağır Sanayi (MHI) ile anlaşmaya vardı.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, MHI ile gelecek nesil hayalet uçağının dizaynı ve üretimine ilişkin kontrat imzalandığını açıkladı.

Bakan Kişi "MHI ile imzalanan kontrat kapsamında geliştirilme süreci başladı. Yeni nesil jetlerin geliştirilmesinde istikrarlı şekilde ilerlemek arzusundayız." dedi.

Yeni hava araçları, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) envanterinde yer alan ve 2035'e dek hizmetten çıkarılması planlanan mevcut F-2 savaş jetlerinin yerini alacak.

ABD iş birliğiyle üretilmiş F-2 dizaynına "görünmezlik" kazandıracak 11,1 milyar yen (106,26 milyon dolar) bütçeli hayalet uçakların 2031'de seri üretime girmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Mitsubishi, avionikler, motor ve aksamı ile parça üreticilerinin seçilmesinde karar sahibi olacak.

SpaceJet durduruldu

Bünyesinde 290 savaş uçağı bulunan ASDF, mevcut F-4 savaş uçaklarını da, elektronik harp ve keşif karakteristiğine sahip ABD yapımı F-35'lerle değiştirmeyi planlıyor.

Savunma Bakanlığı, martta başlayacak 2021 mali bütçe taslağında, uçak projeleri için 58,7 milyar yenlik (556 milyon dolar) dilim talep etmişti.

Kontrat duyurusunun, MHI'nin Japonya'nın ilk yerel üretim yolcu uçağı SpaceJet projesine dondurduğunu açıkladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

MHI Üst Yöneticisi ve Başkanı İzumisawa Seiji, "Ara vermek, şimdilik büyük miktarlarda para harcamayacağımız ve özel bir zaman çizelgesi oluşturmayacağımız anlamına geliyor. Şimdiye dek katedilen teknolojik ilerlemenin, ileride nasıl kullanılacağına ilişkin düşüneceğiz." demişti.

Durdurma kapsamında, sadece 2020 için ayrılan 60 milyar yenlik (575 milyon dolar) SpaceJet proje bütçesi, 2021-23 arası iki yıllık dönem için 20 milyar yen (191 milyon dolar) seviyesine çekilecek.

Bakan Kişi toplantıda, MHI'nin SpaceJet projesini dondurmasıyla, hayalet uçak projesinin başlatılması arasında bağlantı olmadığını söyledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mitsubishi, Japonya'nın yeni nesil hayalet uçağını üretecek - Son Dakika


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